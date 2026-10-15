العياط حكماً لـ مصر وموزمبيق اليوم في كأس أمم أفريقيا لكرة الصالات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي مصر وموزمبيق، في ثانية مواجهات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.

فقد اختارت اللجنة لإدارة اللقاء تحكيمياً، الليبي علي العياط، حكماً رئيسياً وعادل شنوه، حكماً ثانياً وعمار بلهوان، حكماً ثالثاً والنيجيري بيللو الحسان، حكماً احتياطياً والمغربي سعيد الحوض، حكماً ميقاتياً.

وتنطلق المباراة اليوم، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب الفوتسال بالمركب الرياضي، الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

كما استقرت اللجنة، على تعيين الحكم الدولي السابق، محمد حسن يوسف، مراقباً لحكام مواجهة تنزانيا وأنجولا في الجولة نفسها.