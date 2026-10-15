"يو بي إس" يدرس نقل مقره الرئيسي خارج سويسرا بسبب تشديد القواعد الرقابية

كشفت تقارير صحفية أن مصرف "يو بي إس" (UBS) السويسري يدرس خيار نقل مقره الرئيسي خارج سويسرا، في حال مضي السلطات قدماً في خططها لتشديد قواعد رأس المال واللوائح التنظيمية الخاصة بالبنوك الكبرى.

وأفادت التقارير بأن المصرف -الأكبر في سويسرا- يدرس عدة خيارات بديلة تحسباً لأي تطورات، من ضمنها التفكير في استحواذات محتملة أو عمليات اندماج خارج البلاد، وذلك في ظل الخلافات المستمرة مع الجهات التنظيمية السويسرية بشأن متطلبات رأس المال الإضافية التي تراها الإدارة مبالغ فيها وتضر بقدرته التنافسية العالمية.

من جانبه، أكد المصرف أن خياره المفضل يبقى البقاء في سويسرا، شريطة الوصول إلى تسوية معتدلة ومنصفة مع المنظمين، بينما تواصل الأسواق ومستثمرو البنك ترقب مآلات هذه المفاوضات الساخنة.