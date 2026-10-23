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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: «والله العظيم لأقف أنا وأنتم قدام ربنا يوم القيامة ويفصل بينا إن كنا ظلمناكم ولا لأ»..مدبولي: الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


الرئيس السيسي: انتبهوا وانتوا بتختاروا حد تاني للمكان ده
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة «عدم تنفيذ» الخطة العاجلة التي وضعناها في 2014، كانت أخطر على الأمن القومي المصري من التكلفة الاقتصادية.


وزير الكهرباء: الدولة تتحمل 110 إلى 115 مليار جنيه فرقًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل نحو 110 إلى 115 مليار جنيه نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين.


وزير البترول: حقل ظهر أعطى نَفَس لمصر.. ومصانع الإسالة جعلتها فرصة استثمارية كبيرة
أكد كريم بدوي وزير البترول، أن هناك اهتمام بزيادة عملية الاستكشاف والبحث والتنقيب عن الغاز والبترول.


مدبولي: الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية لتوفير الطاقة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد واستمرار تقديم الخدمات.


مدبولي: توجيهات رئاسية لرفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسريع خطط التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.


الرئيس السيسي: «والله العظيم لأقف أنا وأنتم قدام ربنا يوم القيامة ويفصل بينا إن كنا ظلمناكم ولا لأ»
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمصريين قائلا: "والله العظيم لأقف أنا وأنتم قدام ربنا يوم القيامة ويفصل بينا إن كنا ظلمناكم ولا لأ".


الرئيس السيسي: كنت بقول لرئيس وزراء الإخوان قولوا للناس إنكم مش قادرين جبتوها على الأرض
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي،  كواليس حوار دار بينه وبينه هشام قنديل رئيس وزراء الإخوان عندما كان الرئيس السيسي وزيرا للدفاع .


مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن أمن السعودية.. وأي تهديد لها ستدفع الأمة العربية ثمنه
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة العربية تواجه أزمة حقيقية ومؤامرات تستهدف الأمن القومي العربي، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت تجاه حماية أمن الأمة العربية والحفاظ على استقرار دولها.

الرئيس السيسي: منتدى مصر الهدف منه إننا نفهم الناس الحقيقة والتحدي المتواجد أمام الدولة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من منتدى مصر هو شرح حقيقة الأمور للشعب المصري .
 

السيسي الرئيس السيسي مدبولي الطاقة مصر

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