ثروث الزيني: ارتفاع أسعار الأعلاف وخسارة كبيرة بقطاع الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك ارتفاعًا في أسعار العلف، مشيراً إلى أنه زاد سعر الطن من 400 جنيه إلى 600 جنيه.

وأضاف "الزيني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “MBC مصر” اليوم الثلاثاء، أن هناك تراجعًا في أسعار الفراخ، على الرغم من أنه من المنطق أن ترتفع أسعار الفراخ مع زيادة أسعار العلف.

وأشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن قطاع الدواجن يخسر في اليوم 90 مليون جنيه، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن سجل اليوم 73 جنيهاً في المزرعة، ويصل للمستهلك من 85 إلى 90 جنيهاً للكيلو.