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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عملية نوعية في الكرك.. كيف نجحت القوات الأردنية في اعتقال منفذي الهجوم على كنيسة؟

الأردن
الأردن
هاني حسين

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن عملية اعتقال المطلوبين في الأردن كانت معقدة من الناحية العسكرية، بسبب تحصّنهم داخل مبنى مهجور متعدد الطوابق، وصعوبة تحديد أماكن وجودهم بين الغرف والتحركات داخل المبنى، ما فرض تحديات ميدانية على القوة الأمنية المنفذة للعملية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ  الأجهزة الأمنية حرصت على تجنب وقوع إصابات في صفوف القوة المقتحمة أو بين المدنيين المجاورين، لا سيما أن المبنى يقع داخل منطقة سكنية.

وأوضح أن العملية جرت وسط ضغوط وطنية وأمنية كبيرة لإنهاء هذه الحالة وتقديم المطلوبين إلى العدالة، مع الحرص على عدم إراقة مزيد من الدماء، وهو ما استلزم التعامل بحذر ووقت أطول.

وأشار نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق إلى أن المطلوبين أُصيبوا بإصابات متفاوتة خلال العملية، بعدما أصروا على المقاومة ورفضوا الاستسلام رغم إتاحة أكثر من فرصة لهم.

ولفت إلى أن وصف العملية بالصعبة يعكس حجم التعقيدات والمخاطر التي صاحبت تنفيذها، في ظل الضغوط الواقعة على الأجهزة الأمنية والمستوى الأمني الوطني لإنهاء القضية.

الأردن اخبار التوك شو الكرك كنيسة ملك الأردن

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