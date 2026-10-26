قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
منتخب مصر للناشئين يكتسح العراق بخماسية نظيفة في كأس الخليج
بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العاهل المغربي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية

العاهل المغربي
العاهل المغربي
أ ش أ

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجاء في البرقية أن الملك محمد السادس تلقى «ببالغ الأسى والاستنكار» نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة بمحافظة الكرك، مخلفًا العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب العاهل المغربي، في برقيته، عن أحر تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا والشعب الأردني كافة، مقرونة بالدعوات الصادقة إلى الله العلي القدير بأن يلهم ذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجدد الملك محمد السادس إدانته الشديدة لهذا الاعتداء، مؤكدًا تضامن المملكة المغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وشجبها المطلق لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين الأبرياء وحياتهم.

العاهل المغربي تعزية ومواساة العاهل الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

حسن الرداد

محافظ على نفسي.. حسن الرداد يكشف سر تدريباته الرياضية ورشاقته| خاص

مسرحية السادة الأعضاء

قبل عرضها في موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يطرح بوستر مسرحية «السادة الأعضاء» لـ أكرم حسني

مروى اللبنانية

جامدين أوي.. مروى اللبنانية تطرح أحدث أغانيها

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد