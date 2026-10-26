العاهل المغربي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجاء في البرقية أن الملك محمد السادس تلقى «ببالغ الأسى والاستنكار» نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة بمحافظة الكرك، مخلفًا العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب العاهل المغربي، في برقيته، عن أحر تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا والشعب الأردني كافة، مقرونة بالدعوات الصادقة إلى الله العلي القدير بأن يلهم ذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجدد الملك محمد السادس إدانته الشديدة لهذا الاعتداء، مؤكدًا تضامن المملكة المغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وشجبها المطلق لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين الأبرياء وحياتهم.