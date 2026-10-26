الشارع الأردني يتنفس الصعداء بعد توقيف المتورطين في حادث الكرك

قالت ربى آغا، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الشارع الأردني شهد حالة من الارتياح بعد الإعلان عن إلقاء القبض على المتورطين الثلاثة في الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وذلك عقب حالة من القلق والتوتر عاشها الأردنيون خلال متابعة تطورات الحادث الإرهابي.

وأضافت أن ذوي الضحايا، الذين لا يزالون يعانون ألم الفقد، طالبوا رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، خلال مراسم تشييع الجنازات أمس، بتطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين، في انعكاس لحجم الفاجعة التي خلفها الهجوم.

وتابعت في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لوزيري الداخلية والاتصال الحكومي ومدير الأمن العام الأردني عُقد قبل قليل للكشف عن تفاصيل القبض على المتهمين الثلاثة.

وأوضحت، أن مدير الأمن العام أكد استمرار التحقيقات على مدار 3 أيام، تخللتها عمليات تمشيط واسعة لمناطق جغرافية تضم جبالًا وأودية وعرة وقرى، قبل تحديد المنازل المهجورة التي لجأ إليها المتهمون.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن القوات الأمنية حددت المبنى المهجور الذي تحصن به المتهمون قبل منتصف ليلة أمس، وعزلت المنطقة وأمّنتها بواسطة الدوريات والطائرات المسيرة، قبل اندلاع اشتباك بين القوات الأمنية والمتهمين استمر ثلاث ساعات. وأوضحت أن المتهمين الثلاثة أُصيبوا خلال الاشتباك، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، تمهيدًا لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية.