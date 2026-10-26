محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم جهاز عرائس لـ50 عروسا من مركزي الداخلة وبلاط

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبادرة تجهيز 50 عروسًا من الفتيات اليتيمات بمركزي الداخلة وبلاط بمستلزمات الزواج والأجهزة المنزلية، والتي نظمتها الجمعية الشرعية الرئيسية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، في مبادرة مجتمعية تستهدف توجيه عائد مشروعات وقف النخيل لدعم الحالات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية للمستفيدات وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهن.

جاء ذلك بحضور الأستاذ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمستشار حسن صبري أبو صليب نائب الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وثمّنت المحافظ المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية الشرعية الرئيسية في دعم جهود التكافل المجتمعي، موضحة أن قيمة جهاز العرائس التي تم توزيعها مقدمة من الريع السنوي لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية بالداخلة المقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان، ومؤكدةً أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتفعيل الشراكة الإيجابية مع المجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه.