موسى مصطفى موسى : عمال مصر صناع المستقبل وأساس النهضة الشاملة

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عمال مصر بعيدهم السنوي في عيد العمال الذي يعد مناسبة قومية تعكس حجم التقدير لدورهم في بناء الدولة، وتؤكد أنهم حجر الأساس في تحقيق النهضة الشاملة.

وأكد موسى أن عمال مصر هم صناع المستقبل الحقيقيون، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات هو نتاج مباشر لجهودهم وإخلاصهم، وهو ما يجعلهم في صدارة أولويات الدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة تمضي في مسار تنموي طموح يعتمد في المقام الأول على قوة العمل الوطنية، وهو ما يفرض ضرورة الاستمرار في دعم العمال وتأهيلهم وتوفير بيئة عمل مناسبة تواكب متطلبات العصر.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير حياة كريمة للعمال، ويعزز من قدرتهم على الاستمرار في العطاء والإنتاج.

واختتم بالتأكيد على أهمية تفعيل قانون العمل بشكل حاسم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار قائمًا على الاستقرار والتوازن.