بيرناردو سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي

أعلن بيبيين لينديرس مساعد غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رحيل بيرناردو سيلفا، لينديرس قال إن رحيل النجم البرتغالي عن فريق مدينة مانشستر سيكون نهاية الموسم الحالي.





وقال لينديرس في تصريح أكد خلاله رحيل سيلفا في نهاية الموسم الحالي بعدما أمضى تسع سنوات مع النادي الإنجليزي: "لكل قصة نهاية، سيكون من الصعب إيجاد بديل للاعب الوسط الهجومي البالغ 31 عاماً، لأنه عندما لا يلعب، يظهر مدىافتقادنا له".





وتابع: "لكن لكل قصة نهاية، وأتمنى له الاستمتاع بهذه الأشهر القليلة المتبقية، لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن يحظىبتوديع يليق به".

وشارك سيلفا، منذ انضمامه إلى سيتي عام 2017 قادما من موناكو، في 450 مباراة، وفاز معه بـ 18 لقباً، من بينها 6 ألقابفي الدوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الحالي.

وأردف مساعد غوارديولا قائلاً: "برناردو سيلفا لاعب فريد من نوعه. طريقة تحكمه بالمباريات، تحركاته، تسلّمه للكرة،توجيهه للعب، ورؤيته للفرص... كل هذه الصفات تجعله لاعباً استثنائياً لا يُضاهى".