5 لاعبين من الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الحسم أمام المصري..من هم؟

يواجه الأهلي أزمة محتملة قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، بعدما بات 5 من لاعبيه مهددين بالغياب عن مواجهة الحسم أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.

لاعبين من الأهلي مهددون بالغياب

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، أحمد نبيل كوكا، وعمرو الجزار، وذلك حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء خلال المواجهة المقبلة أمام إنبي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حاسم، حيث لا يملك الفريق الأحمر رفاهية فقدان أي نقاط، في ظل الصراع المشتعل على قمة جدول الترتيب، ما يزيد من أهمية الحفاظ على جاهزية جميع عناصره الأساسية قبل مباراة الحسم أمام المصري.