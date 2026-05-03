الأهلي يفحص تريزيجيه طبيًا قبل مران اليوم

يخضع محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أعلى الركبة خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

ويأتي الفحص الطبي لتحديد مدى جاهزية اللاعب واستقراره البدني، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيزه للمرحلة المقبلة من المنافسات.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، المقرر لها الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

تشهد بطولة الدوري المصري منافسة قوية على الصدارة، حيث يتصدر الزمالك وبيراميدز جدول الترتيب برصيد 50 نقطة لكل منهما، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وكان المدير الفني للأهلي ييس توروب قد أشاد بأداء فريقه بعد الفوز على الزمالك في القمة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستوى قويًا دفاعيًا وهجوميًا، ونجحوا في تنفيذ التعليمات بشكل مميز، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير كان له دور كبير في تحقيق الانتصار.