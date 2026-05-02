إلهام أبو الفتح
محافظات

مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل 45 ألف مريض خلال 90 يوما

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت مستشفيات سوهاج الجامعية عن استقبال 45086 مريضًا خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2026، بمستشفى الطوارئ والمستشفى الجامعي القديم، في مؤشر يعكس حجم الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية المقدمة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذه الأعداد تؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها القطاع الطبي بالجامعة، وتعكس حجم الضغط الكبير على المستشفيات الجامعية بمقريها ودورها الحيوي في التعامل مع الحالات الحرجة والحوادث على مدار الساعة، مع جاهزية كاملة للفرق الطبية وكفاءة في سرعة الاستجابة.

وأشار "النعماني" إلى أن إجمالي الحالات شمل 21,099 حالة استقبال بمستشفى الطوارئ، إلى جانب 23,987 مترددًا على العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم، مؤكدًا أن هذا التكامل يعزز كفاءة تقديم الخدمة الطبية.

وأضاف أن المستشفى الجامعي القديم شهد ايضاً إجراء 17,048 تدخلًا جراحيًا بمختلف التخصصات، بما يعكس حجم العمل داخل غرف العمليات والتنوع في الخدمات الجراحية المقدمة.

وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى و ذلك يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم خدمات طبية متكاملة لأبناء محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ان العمليات الجراحية التي تم إجراؤها تنوعت بين مختلف التخصصات.

وبلغ عدد عمليات الجراحة العامة 5,828 عملية، وجراحات التجميل 3,535 عملية، وجراحات النساء والتوليد 1,885 عملية، وجراحات العظام 1,353 عملية، وجراحات العيون 1,329 عملية بجانب 911 عملية لجراحة القلب والصدر، و434 عملية لجراحة الوجه والفكين، و404 عمليات للأوعية الدموية، و380 عملية لجراحة الأطفال، و360 عملية للأنف والأذن والحنجرة، و323 عملية لجراحة المخ والأعصاب، و316 عملية لجراحات المسالك البولية.

وأكد أن هذا التنوع يعكس توافر الكوادر الطبية المتخصصة والإمكانات اللازمة لإجراء مختلف أنواع التدخلات الجراحية بكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إجمالي حالات القسطرة العلاجية التي تم إجراؤها خلال تلك الفترة بلغ 259 حالة بواقع 203 حالات بالمستشفى الجامعي القديم، و56 حالة بمستشفى الطوارئ، شملت قسطرات القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، بما يعكس تطور الخدمات التداخلية وقدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات الدقيقة بكفاءة عالية.

وفيما يخص مستشفى الطوارئ، أوضح الدكتور محمد يونس، مدير المستشفى، والدكتور محمد حسني ابو الدهب نائب مدير المستشفى أن المستشفى استقبل 21,099 حالة خلال تلك الفترة تم على إثرها دخول 10,000 حالة لتلقي الرعاية الطبية، توزعت بين 4,051 حالة باطنة و4,006 حالات جراحية و1,343 حالة أطفال، إلى جانب 568 حالة بالعنايات (حرجة ومتوسطة).

