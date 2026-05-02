محافظ سوهاج : انتظام توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً

أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن أعمال توريد محصول القمح للموسم الحالي 2026 تسير بانتظام وكفاءة عالية بمختلف الصوامع والشون على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ أن مراكز التجميع استقبلت حتى الآن 64 ألف طن من الأقماح منذ بدء التوريد في منتصف أبريل الجاري مشيداً بوعي المزارعين وحرصهم على دعم الأمن الغذائي القومي.

وأوضح المحافظ أن لجان الفحص الفني تطبق إجراءات رقابية صارمة لضمان جودة المحصول حيث تم رفض 1363 طناً لمخالفتها المواصفات الفنية المعتمدة مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وفي إطار دعم الفلاح السوهاجي وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات اللوجستية وصرف المستحقات المالية فوراً بالأسعار المعلنة والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب لدرجة النظافة الأعلى.

وأشار اللواء طارق راشد إلى أن المحافظة تستهدف حصاد 199 ألف فدان من خلال 15 موقعاً تخزينياً مجهزاً بالكامل مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة سير العمل وحل أي مشكلات تطرأ بشكل فوري لضمان تحقيق المستهدفات القومية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.