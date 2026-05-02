للتحقيقات.. حبس موظف بعد مقتل زوجته وإصابة طفلتيه في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

في تطور جديد لجريمة أسرية مأساوية شهدتها محافظة سوهاج، أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بحبس موظف بالتأمينات، لاتهامه بإنهاء حياة زوجته والتسبب في إصابة طفلتيه داخل منزل الأسرة، عقب مشاجرة عنيفة كشفت عن تفاصيل صادمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع صرخات واستغاثات من داخل أحد المنازل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد، فيما وُجدت طفلتاها مصابتين بإصابات متنوعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، ويدعى "بكري.م"، موظف بالتأمينات، حيث نشبت خلافات زوجية بينهما، سرعان ما تصاعدت إلى مشاجرة حادة، استخدم خلالها سلاحًا أبيض، مسددًا طعنات قاتلة لزوجته، أودت بحياتها في الحال.

وأضافت التحريات أن الطفلتين حاولتا التدخل لإنقاذ والدتهما، إلا أنهما تعرضتا للإصابة خلال الواقعة، في محاولة لوقف الاعتداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات الأسرية، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تواصل عملها لكشف كافة ملابسات الواقعة.

