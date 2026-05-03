ضبط لص الدراجات الهوائية بسوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة ثان سوهاج واقعة سرقة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد الإنترنت منشورًا مدعومًا بالصور، يُظهر لحظة قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة هوائية من أمام إحدى الصيدليات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بتداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن واقعة سرقة دراجة هوائية بدائرة القسم.

وبالفحص والتحري، تبين عدم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم تحديد هوية صاحب المنشور، وهو طالب مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، ترك دراجته أمام إحدى الصيدليات، وعند عودته اكتشف اختفاءها، فقام بنشر صور الواقعة عبر الإنترنت أملًا في الوصول للجاني.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث سوهاج عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، حيث استغل انشغال صاحب الدراجة وقام بسرقتها بأسلوب “المغافلة”.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن مكان الدراجة المستولى عليها، وتم ضبطها تمهيدًا لإعادتها لمالكها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.