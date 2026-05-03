قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من 620 مليون إلى 2 مليار دولار.. المفروشات المصرية على أعتاب قفزة تصديرية كبرى

غزال
غزال
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية، أن قطاع المفروشات المصري يمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نمو تصديري قوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة التجارة العالمية، وتفرض معايير جديدة تعتمد على كفاءة سلاسل الإمداد وسرعة النفاذ للأسواق.
 

نمو محدود دون الطموح
 

وأوضح أن صادرات المفروشات المصرية سجلت نحو 620 مليون دولار خلال عام 2026، بمعدل نمو يقارب 2% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي، لكنه لا يزال أقل من المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030.
 

فجوة بين الإمكانيات والأداء
 

وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين الأداء الحالي والإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن الطاقة التصديرية للقطاع تقدر بنحو 380 مليون دولار إضافية، ما يعكس فرصًا غير مستغلة تستدعي تحركات أكثر فاعلية لتعظيم الاستفادة منها.
 

فرص في الأسواق العالمية
 

ولفت إلى أن المنتجات المصرية، خاصة الفوط والبشاكير والملايات، تتمتع بسمعة جيدة عالميًا، إلا أن الحصة السوقية لا تزال بحاجة إلى تعزيز، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج.
 


وأضاف أن تحقيق حصة سوقية تصل إلى 5% في هذه الأسواق يمكن أن يرفع صادرات القطاع إلى أكثر من 2 مليار دولار، موزعة بين نحو مليار دولار للسوق الأوروبي وقرابة 900 مليون دولار للسوق الأمريكي.
 

تكامل صناعي مطلوب
 

وأكد أن تطوير قطاع المفروشات يرتبط بتعزيز صناعة المنسوجات ككل، مشيرًا إلى إمكانية الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 20 مليار دولار، حال تحقيق تكامل فعلي بين حلقات سلسلة القيمة.
 

محاور تعزيز التنافسية
 

وشدد على أهمية العمل على عدة محاور، تشمل تنويع الأسواق والتوسع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد.
 

تطوير التكنولوجيا والعمالة
 

كما أكد ضرورة تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني وتأهيل العمالة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية أمام الأسواق العالمية.
 

فرصة للريادة العالمية
 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للانضمام إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للمفروشات عالميًا، بل والتحول إلى مركز إقليمي لصناعة المنسوجات، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة وتعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص.

المفروشات طفرة تصديرية الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

تميم يونس وزوجته

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد