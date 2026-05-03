نائب محافظ سوهاج يتابع أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن ضرورة متابعة انتظام أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والعمل على دفع المتقاعسين عن التصالح على مخالفات البناء لاستكمال ملفاتهم وانهاء الإجراءات الخاصة بهم، حتى لا يتم إدراجهم في موجات إزالات التعديات.

وفي هذا السياق، تابع السيد كمال سليمان نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال البث المباشر، وربط غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.

واطمأن نائب المحافظ، والسكرتير المساعد، على انتظام تنفيذ حملات الإزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ومتابعة الموقف لحظيًا بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وذلك للتأكد من تنفيذ الإزالات المستهدفة والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات لدفع المتقاعسين عن التصالح على مخالفات البناء من خلال عمل إزالة للمخالفات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات تصالح، وعمل حملات طرق أبواب لجميع المواطنين الصادر لعقاراتهم مخالفات ولم يتقدموا للتصالح أو لم يستكملوا الإجراءات.

كما تمت الكتابة بشكل واضح على العقارات المخالفة بأنه مخالف ولم يستكمل الإجراءات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشميع المحلات التجارية التي لم يتقدم اصحابها بتصالح لتغيير النشاط برغم من إنذارهم أكثر من مرة.

بالإضافة إلى قطع المرافق من مياه وكهرباء عن المنازل المخالفة والتي تقاعس أصحابها عن تقديم طلبات تصالح واستكمال ملفاتهم.

وأوضح "سليمان" أن الموجة الـ29 تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية لأعمال الإزالة، والتوثيق الدقيق لكافة الحالات، بما يسهم في تحقيق المستهدف ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 29 يتم تنفيذها على مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونية، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 27 يونية إلى 17 يوليو 2026.