أستاذ علاقات دولية: واشنطن تعتمد خطة «الخنق الاستراتيجي» للضغط على طهران اقتصاديا

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تستغل الأوضاع التي تمر بها إيران في الفترة الأخيرة، خاصة ما خلفته من تداعيات اقتصادية سلبية، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من الشعب الإيراني بات تحت خط الفقر.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن واشنطن تعتمد على الحصار كأداة ضغط تدريجي، ضمن ما يُعرف باستراتيجية «الخنق الاستراتيجي»، التي تهدف إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية داخل إيران، بما يهدد الاستقرار الداخلي بشكل كبير.

وأضاف أن هذه السياسة تضغط على الجانب الإيراني لدفعه نحو إبداء قدر من المرونة، أو تقديم تنازلات، وربما الرضوخ لبعض الشروط الأمريكية، مؤكدا أن سياسة الخنق تُعد واحدة من عدة أوراق تمتلكها الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران.

وأشار إلى أن التصعيد المحتمل، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قدرته على تدمير البنية التحتية في إيران خلال ساعة، يمثل بمثابة إنذار بخطوات أكثر حدة قد تلي سياسة الحصار، بما يزيد من الضغوط على طهران للاستجابة للمطالب الأمريكية.