محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، والتي شملت أحياء ثان طنطا، وأول المحلة، إلى جانب مراكز المحلة زفتى وكفر الزيات وبسيون ، وذلك ضمن خطة عاجلة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع، واستعادة المظهر الحضاري اللائق بمختلف المناطق.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 317 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة، من خلال التعامل مع 16 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 13 بؤرة إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ3 بؤر أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية والدفع بالمعدات وفرق العمل اللازمة للتعامل الفوري مع أي تراكمات متبقية، في إطار تحرك تنفيذي واسع يستهدف القضاء على التراكمات التاريخية وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل المكثف على مدار اليوم من خلال فرق النظافة والمعدات الثقيلة وسيارات النقل، لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع تراكمها مرة أخرى، مشددًا على عدم السماح بعودة أي بؤر عشوائية جديدة، مع تكثيف المرور والمتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع.

رفع تلال واكوام القمامة

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الموسعة بجميع المراكز والمدن والقرى ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة ميدانية يومية مستمرة.