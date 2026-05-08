كهرباء الإسماعيلية: لن نقف أمام رضا شحاتة حال طلبه الأهلي

أكد الإعلامي جمال الغندور، من مصدر مسؤول بنادي كهرباء الإسماعيلية، أكد أن مجلس إدارة النادي لن يقف في طريق المدرب رضا شحاتة حال تلقى عرضًا من الأهلي.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أن اسم رضا شحاتة مطروح للتواجد في الجهاز الفني للنادي الأهلي بالموسم المقبل.

وأضاف:"كهرباء الإسماعيلية لن يقف في طريق المدرب وإذا تلقى عرضًا من النادي الأهلي سيوافق مجلس الإدارة على رحيله خصوصاً وأن الأهلي "بيته".

المصدر أكد أن النادي يتمسك باستمرار المدرب ومنحه الفرصة كاملة طوال الموسم الحالي والكل يرغب في بقاءه ولكن في نفس الوقت إذا تلقى عرضًا من الأهلي وأراد الرحيل لن نقف في طريقه.