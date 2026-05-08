مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي
مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

منار نور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئول قانوني بارز في الفيفا كشف عن وضعية ييس توروب مع الأهلي، في حالة قيام النادي بفسخ عقده رسميًا عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: في حالة وجود بند رسمي يؤكد انتهاء عقد ييس توروب مع نهاية الموسم يوم 30 يونيو، فإنه لا يحق له سوى الحصول على الشرط الجزائي المنصوص في عقده.

وأضاف: توروب يحصل على 250 ألف دولار شهريًا، وفي حال فسخ عقده بنهاية الموسم الأول يوم 30 يونيو بشرط وجود البند داخل عقده، فإنه سيحصل فقط على الشرط الجزائي المنصوص عليه.

وواصل: أما في حال عدم وجود بند نهاية الموسم الأول يوم 30 يونيو، فإن توروب لو ذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يحق له المطالبة بعقده كاملًا، إلا في حالة الاتفاق مع الأهلي على تسوية معينة ووجود مخالصة مالية يتم التوقيع عليها من الطرفين.

وتابع: وفقًا لمعلوماتي، فإن تاريخ نهاية الموسم الأول في عقد توروب مع الأهلي يوم 30 يونيو القادم موجود في العقد الرسمي بين الأهلي وييس توروب.

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

