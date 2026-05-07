رياضة

لم أكن يومًا ضد النادي.. رسالة حسام البدري إلى جماهير الأهلي بعد هتافات مباراة إنبي

حسام البدري
حسام البدري
إسلام مقلد

نقل الإعلامي مدحت شلبي رسالة خاصة من حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك خلال برنامجه “يا مساء الأنوار” المذاع عبر قناة MBC مصر 2، عقب الهتافات التي شهدتها مباراة الأهلي وإنبي.

وقال حسام البدري في رسالته: “جماهير الأهلي العظيمة.. أوجه لكم اليوم كلمة من قلب ابن من أبناء النادي الأهلي، بعدما انضممت للنادي وأنا في العاشرة من عمري، وتربيت داخله ومثلت هذا الكيان العظيم لاعبًا ومدربًا، بداية من قطاع الناشئين، ثم مساعدًا لمانويل جوزيه عام 2002، وصولًا إلى منصب المدير الفني”.

وقت داخل النادي

وأضاف: “كنت أقضي وقتي داخل النادي الأهلي أكثر من تواجدي مع أسرتي، وحققت مع النادي ما يقرب من 32 بطولة، وأعتز بكوني من أكثر المدربين تتويجًا بالبطولات مع الأهلي عبر مختلف المناصب”.

وتابع البدري: “جماهير الأهلي كانت وستظل العشق والدافع والشغف بالنسبة لي، ولن تتغير مشاعري تجاهكم حتى آخر يوم في عمري”.

لم أكن يوما ضد النادي

وأكد المدير الفني السابق للأهلي أنه لم يكن يومًا ضد النادي أو جماهيره، قائلًا: “اعتذرت أكثر من مرة عن تدريب النادي المصري احترامًا لشهداء الأهلي، كما رفضت تدريب الزمالك أيضًا”.

وأوضح البدري موقفه من تجربة بيراميدز، قائلاً: “عندما وافقت على العمل في بيراميدز كنت قد رحلت عن الأهلي، ولم يكن هدفي أبدًا معاداة النادي، وعندما شعرت بغضب جماهير الأهلي وعدم تقبلهم للأمر، قررت الرحيل فورًا”.

واختتم رسالته قائلاً: “سأظل دائمًا مشجعًا وابنًا من أبناء النادي الأهلي، وعاشقًا ومخلصًا لهذا الكيان حتى النهاية”.

