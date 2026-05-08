قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: هاجمنا سفن البحرية الأمريكية ردا على انتهاك وقف إطلاق النار
الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارتين أخويتين ناجحتين للإمارات وعمان
إيران: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد بقوة
خطة الزمالك لحل أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية
الصحة ترد على شائعات إلغاء وجبات الفريق الطبي بالمستشفيات لترشيد النفقات
خلافات أسرية.. ضبط طرفي مشاجرة عين شمس
آخر تحديث لعيار 18.. الأوسط يسجل 6012 جنيهًا.. اعرف بقية الأعيرة بكام
بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر
ضبط المتهم بقـ.ـتل نجل عمه في المنوفية وأسرة المجني عليه: كان بيغير منه
الزمالك يواصل الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
لم أكن يومًا ضد النادي.. رسالة حسام البدري إلى جماهير الأهلي بعد هتافات مباراة إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجدد اهتمامه بضم عمر فايد في الميركاتو الصيفي

عمر فايد
عمر فايد
رباب الهواري

عاد ملف التعاقد مع عمر فايد إلى طاولة مسؤولي النادي الأهلي من جديد، استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة تمتلك إمكانيات فنية كبيرة وقدرات تؤهلها لتمثيل الفريق على المدى الطويل.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي استقر على إعادة فتح باب المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الحالية، من أجل بحث إمكانية ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع وجود قناعة كاملة داخل النادي بقدراته الفنية ومستقبله الواعد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تسعى للتحرك مبكرًا في الصفقة، تجنبًا لدخول أندية أخرى على خط المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق اللاعب مع المنتخبات الوطنية ولفت الأنظار إليه مؤخرًا.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط والجهاز الفني بالنادي يتابعان اللاعب منذ فترة، حيث يحظى عمر فايد بإعجاب كبير بسبب أدائه المميز وقدرته على اللعب بثبات دفاعي، إلى جانب تمتعه بالسرعة والقدرة على بناء الهجمة من الخلف، وهي المواصفات التي يبحث عنها الأهلي لتدعيم دفاع الفريق مستقبلًا.

كما يرى مسؤولو الأهلي أن صغر سن اللاعب يمنحه فرصة كبيرة للتطور واكتساب المزيد من الخبرات، بما يجعله استثمارًا فنيًا مهمًا للنادي خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تحرك الأهلي نحو ضم عمر فايد ضمن خطة الإدارة لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، خاصة في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال الموسم المقبل، ورغبة النادي في الحفاظ على حالة الاستقرار الفني وتوفير عناصر مميزة في جميع المراكز

الأهلي عمر فايد أخبار الأهلي صفقات الأهلي دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

لاعبو الأهلي

دخلت مراحل الحسم .. تفاصيل أزمة كوكا والشحات في الأهلي

الطقس في مصر

الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

الدعاء وشكر الله

أحمد الطلحي: الأخلاق النبوية تصنع السعادة الحقيقية في حياة الإنسان

قراءة القرآن

كيف ندخل في طريق الصادقين؟ أحمد الطلحي يجيب

الغسل

هل يجب على المرأة غسل الشعر بالكامل لإزالة الجنابة؟.. أمين الفتوى يرد

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد