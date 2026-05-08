الأهلي يجدد اهتمامه بضم عمر فايد في الميركاتو الصيفي

عاد ملف التعاقد مع عمر فايد إلى طاولة مسؤولي النادي الأهلي من جديد، استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة تمتلك إمكانيات فنية كبيرة وقدرات تؤهلها لتمثيل الفريق على المدى الطويل.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي استقر على إعادة فتح باب المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الحالية، من أجل بحث إمكانية ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع وجود قناعة كاملة داخل النادي بقدراته الفنية ومستقبله الواعد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تسعى للتحرك مبكرًا في الصفقة، تجنبًا لدخول أندية أخرى على خط المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق اللاعب مع المنتخبات الوطنية ولفت الأنظار إليه مؤخرًا.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط والجهاز الفني بالنادي يتابعان اللاعب منذ فترة، حيث يحظى عمر فايد بإعجاب كبير بسبب أدائه المميز وقدرته على اللعب بثبات دفاعي، إلى جانب تمتعه بالسرعة والقدرة على بناء الهجمة من الخلف، وهي المواصفات التي يبحث عنها الأهلي لتدعيم دفاع الفريق مستقبلًا.

كما يرى مسؤولو الأهلي أن صغر سن اللاعب يمنحه فرصة كبيرة للتطور واكتساب المزيد من الخبرات، بما يجعله استثمارًا فنيًا مهمًا للنادي خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تحرك الأهلي نحو ضم عمر فايد ضمن خطة الإدارة لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، خاصة في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال الموسم المقبل، ورغبة النادي في الحفاظ على حالة الاستقرار الفني وتوفير عناصر مميزة في جميع المراكز