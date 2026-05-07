بعد بلاغ الأهلي للنائب العام .. مدحت عبد الهادي يخرج عن صمته

علق مدحت عبد الهادي، نجم نادي الزمالك السابق، على الأزمة التي اثيرت خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو من مدرجات مباراة الزمالك وسموحة، أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين جماهير النادي الأهلي.

وانتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر خلاله مدحت عبد الهادي، يقوم بتوجيه إساءة للنادي الأهلي، خلال وجوده في مباراة الزمالك الماضية أمام سموحة.

وكتب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”:“طوال حياتي لم أعتد توجيه السباب أو الإساءة لأي شخص، وأنا دائمًا أشجع الزمالك بكل حب وانتماء”.

أضاف: “المقطع المنتشر تم اجتزاؤه، والحوار كان مع أحد الجماهير الذي كان يردد ألفاظًا غير مناسبة، وكنت أوضح له أن هذا الأسلوب غير مقبول، لكن تم حذف جزء من الحديث ليظهر الأمر بصورة مختلفة”.

وشدد نجم الزمالك السابق على احترامه الكامل للأهلي وجماهيره، مؤكدًا أن المنافسة يجب أن تبقى داخل المستطيل الأخضر فقط، بعيدًا عن أي تجاوزات أو إساءات بين الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية نشر الروح الرياضية بين جميع الأندية المصرية، لافتا إلى أن الاحترام المتبادل هو الأساس في تشجيع كرة القدم.

تسببت الواقعة في تحرك رسمي من جانب الأهلي، بعدما تقدمت إدارة النادي ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي، بسبب ما اعتبرته إساءة للنادي وجماهيره خلال ظهوره في المدرجات أثناء دعم الزمالك في اللقاء الأخير.

