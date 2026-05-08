صحفي جزائري: مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة مختلفة تماما عن لقاء بلوزداد

أكد الصحفي الجزائري هشام سعدودي أن مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون مختلفة تمامًا عن لقاء الفريق الأبيض السابق أمام شباب بلوزداد.


وقال سعدودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «هذه المباراة تعكس العلاقات الطيبة بين مصر والجزائر، وهو ما يظهر في أجواء الاستقبال التي تعبر عن الروابط الأخوية بين البلدين».


وأضاف: «المواجهة المرتقبة تختلف عن لقاءات الزمالك السابقة أمام الفرق الجزائرية، سواء أمام شباب بلوزداد أو غيره، فنهائي الكونفدرالية له طابع خاص تمامًا».


وتابع: «اتحاد العاصمة فريق أكثر خبرة وتمرّسًا في مثل هذه المواجهات، ويجيد التعامل مع النهائيات، على عكس شباب بلوزداد، وهو ما يجعل اللقاء مختلفًا من جميع الجوانب».


وأشار إلى أن اتحاد العاصمة تفوق مؤخرًا على شباب بلوزداد في كأس الجزائر، ما يعكس جاهزيته وقوته قبل النهائي.


وأكمل: «الفريق الجزائري يتميز بالقوة والندية، ويمتلك جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة المدرب لامين نداي، الذي يُعد من أبرز المدربين تتويجًا في القارة».


واختتم: «هناك غيابات مؤثرة في صفوف اتحاد العاصمة خلال مباراة الذهاب، إلى جانب بعض الإصابات، كما يعاني الزمالك أيضًا من غيابات، أبرزها البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يُعد من أهم عناصر الفريق».

