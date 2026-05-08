النجمة الثالثة.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية؟

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ووجه معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق بضرورة التركيز خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري لتحقيق الفوز خارج الديار.

وطالب معتمد جمال لاعبي الفريق بضرورة التركيز على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري كى يتسنى له خوض مباراة الحسم في القاهرة والتتويج باللقب الثالث.

كما حذر معتمد جمال نجوم فريق الزمالك من التراخي والتهاون في الآداء أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وطالب معتمد جمال أيضا بضرورة الإلتزام بالتوازن بين الأداء الهجومي والإلتزام الدفاعي لتفادي استقبال شباك الفارس الأبيض أية أهداف.

وشدد معتمد جمال علي ضرورة طى صفحة الدوري المصري بشكل مؤقت والتركيز فى حصد لقب نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه.