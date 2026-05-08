لقطات من مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. صور

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية في الجزائر.

ونشر الإعلامي سيف زاهر لقطات من مران الزمالك على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة غدا السبت فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بملعب 5 جويليه.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.