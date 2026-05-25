أسرار البحر تنكشف.. انحسار المياه يُظهر الشعاب المرجانية على شواطئ طور سيناء

ظاهرة طبيعية لفتت أنظار الأهالي والزائرين حيث شهد شاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء  بمحافظة جنوب سيناء ظاهرة طبيعية نادرة نسبيًا تمثلت في انحسار مياه البحر لمسافة تجاوزت 30 مترًا عن خط الشاطئ، ما أدى إلى ظهور أجزاء واسعة من الشعاب المرجانية المتحجرة والكائنات البحرية الصغيرة، في مشهد أثار دهشة المواطنين ورواد الشاطئ.

ورصد الأهالي ظهور مناطق ضحلة داخل البحر، كشفت عن تكوينات مرجانية ونباتات بحرية، إلى جانب انتشار بعض الكائنات البحرية، مثل «الكابوريا» والأسماك الصغيرة، التي ظهرت بين الشعاب المرجانية مع انخفاض مستوى المياه.

الجزر يكشف جمال الحياة البحرية

وأكد عدد من المواطنين أن ظاهرة انحسار المياه بدأت منذ مساء أمس واستمرت لعدة أيام ، رغم نشاط الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج، التي تراوحت بين 1.5 و2.5 متر.

وأشاروا إلى أن الظاهرة منحت الشاطئ منظرًا طبيعيًا فريدًا، حيث امتزجت زرقة البحر بخلفية الجبال المحيطة بمدينة الطور، في لوحة طبيعية عكست جمال البيئة الساحلية بجنوب سيناء، كما أتاحت الفرصة لمشاهدة بعض الكائنات البحرية الفقارية واللافقارية التي لا تظهر عادة إلا في أوقات الجزر الشديد.

البيئة: الظاهرة مرتبطة بحركة المد والجزر

من جانبه، أوضح مصدر بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء أن ما شهده شاطئ الجبيل يُعد ظاهرة طبيعية ترتبط بحركة المد والجزر، الناتجة عن تأثير جاذبية القمر والشمس على مياه البحار والمحيطات، مؤكدًا أن هذه الظواهر تتكرر بشكل دوري في عدد من المناطق الساحلية، خاصة خلال فترات اكتمال القمر أو تعامده مع الشمس.

وأضاف المصدر أن انحسار المياه لم يؤثر على الشعاب المرجانية أو الكائنات البحرية، مشيرًا إلى أن المياه تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية خلال ساعات قليلة مع تغير حركة المد.

جنوب سيناء.. بيئة بحرية فريدة

وتتميز سواحل جنوب سيناء بامتلاكها واحدة من أغنى البيئات البحرية في العالم، خاصة في مناطق خليج السويس وخليج العقبة، حيث تضم أنواعًا متعددة من الشعاب المرجانية والأسماك النادرة والكائنات البحرية، ما يجعلها مقصدًا رئيسيًا لهواة الغوص والسياحة البيئية.

ويؤكد متخصصون في علوم البحار أن ظواهر الجزر الشديد تمنح الباحثين والمهتمين بالبيئة البحرية فرصة لرصد التنوع البيولوجي والكائنات الدقيقة التي تعيش بالقرب من الشواطئ، فضلًا عن إبراز التكوينات المرجانية التي تُعد ثروة طبيعية يجب الحفاظ عليها.

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
