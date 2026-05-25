محافظ الأقصر يشارك فتيات الشابات المسلمات التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى

قام المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بزيارة لدعم فتيات جمعية الشابات المسلمات، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في لفتة إنسانية تعكس روح المشاركة المجتمعية، وحرص محافظ الأقصر على لقاء الفتيات داخل المؤسسة، حيث تبادل معهن الأحاديث الودية والكلمات التحفيزية.

كما قام بتوزيع هدايا العيد لإدخال البهجة والسرور على قلوبهن، وذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وصفية رجب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وخديجة عبد الحميد نائب مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، ومنال حليم مدير إدارة الاسرة والطفل بالمديرية .

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الزيارة التي يحرص على القيام بها سنويًا، مؤكدًا أهمية دعم ورعاية الفتيات والأطفال بدور الرعاية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد تمثل إحدى أولويات العمل المجتمعي والإنساني بالمحافظة.