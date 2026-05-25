قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم
إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل
انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري
8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة
توقعات بصدام مصري مبكر.. الزمالك قد يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب.. ابدأ يوم المغفرة بالأدعية المستجابة
من القصور القديمة إلى المزارات السياحية .. عقارات يمنع هدمها بالقانون
مصر تُصفر فاتورة البترول للشركاء الأجانب وتفتح كنز الصحراء الغربية .. اكتشاف ضخم
يعيش حالة نفسية صعبة | نجم الأهلي ينوي الرحيل والمارد الأحمر معندوش مانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد للبيض البلدي والمكرونة .. أسعار السلع في الأسواق قبل العيد

أسعار البيض
أسعار البيض
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 25 مايو 2026 تراجعات ملحوظة داخل الأسواق، تصدرها المكرونة المعبأة 400 جرام التي انخفض سعرها بقيمة 6.32 جنيه دفعة واحدة، إلى جانب تراجع العدس والزيوت والبيض البلدي، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى أبرزها البيض والشاي والدقيق.

تراجعات كبيرة 

سجلت السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار اليوم تراجعات متفاوتة، حيث انخفض سعر زيت عباد الشمس بقيمة 4.59 جنيه ليسجل اليوم 96.19 جنيه للتر، 

 وتراجع البيض البلدي للكرتونة بقيمة 3.38 جنيه ليصل إلى 131.04 جنيه.

وتراجع سعر زيت الذرة بقيمة 2.03 جنيه ليسجل 117 جنيهًا للتر، 

البقوليات

وانخفض سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 1.03 جنيه ليسجل 63.88 جنيه للكيلو، 

وتراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 0.91 جنيه ليصل إلى 63.53 جنيه.

وشهدت أسعار المكرونة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 6.32 جنيه لتسجل 22.42 جنيه، 

وتراجعت المكرونة المعبأة بقيمة 0.18 جنيه لتصل إلى 28.56 جنيه للكيلو، وانخفضت المكرونة السائبة بقيمة 0.19 جنيه لتسجل 26.77 جنيه للكيلو.

وتراجعت أسعار العدس، حيث انخفض العدس الصحيح بقيمة 6.14 جنيه ليسجل 63.08 جنيه للكيلو، 

وسجل نوع آخر من العدس الصحيح تراجعًا بقيمة 0.39 جنيه ليصل إلى 68.83 جنيه.

طهي البيض

وفي سوق البيض، تراجع سعر البيضة البيضاء بقيمة 0.25 جنيه لتسجل 4.64 جنيه، 

وانخفضت البيضة الحمراء بقيمة 0.18 جنيه لتصل إلى 4.9 جنيه، 

وتراجعت البيضة البلدي بقيمة 0.31 جنيه لتسجل 5.26 جنيه.

ارتفاع أسعار بعض السلع 

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية اليوم، حيث زاد سعر كرتونة البيض بقيمة 2.77 جنيه ليسجل 123.2 جنيه، 

وارتفع سعر الشاي بقيمة 2.21 جنيه ليصل إلى 245.95 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 0.49 جنيه ليسجل 68.35 جنيه، 

وزاد سعر السكر المعبأ بقيمة 0.4 جنيه ليصل إلى 36.07 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر الدقيق المعبأ بقيمة 0.25 جنيه ليسجل 27.14 جنيه للكيلو.

أسعار البقوليات

واستقر سعر الأرز المعبأ نسبيًا، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا للغاية بقيمة 0.01 جنيه ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 34.85 جنيه اليوم.

وسجل شاى العروسة 40 جرام ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 0.06 جنيه ليصل إلى 11.04 جنيه للعبوة، بينما تراجع شاى ليبتون 40 جرام بقيمة 0.02 جنيه ليسجل 12.81 جنيه للعبوة.

سعر كيلو الأرز اليوم سعر كيس المكرونة اليوم سعر كيلو السكر اليوم أسعار زيوت الطعام في الأسواق أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية سعر كرتونة البيض اليوم أسعار البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

ايلا احمد سيد زيزو

أجمل بنت في الدنيا.. زيزو يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيلا

علي السعيد

الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم سيدات

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب: رفع حالة الاستعداد بالمنشآت الرياضية لاستقبال الزوار في عيد الأضحى

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد