تراجع جديد للبيض البلدي والمكرونة .. أسعار السلع في الأسواق قبل العيد

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 25 مايو 2026 تراجعات ملحوظة داخل الأسواق، تصدرها المكرونة المعبأة 400 جرام التي انخفض سعرها بقيمة 6.32 جنيه دفعة واحدة، إلى جانب تراجع العدس والزيوت والبيض البلدي، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى أبرزها البيض والشاي والدقيق.

تراجعات كبيرة

سجلت السلع التي شهدت انخفاضًا في الأسعار اليوم تراجعات متفاوتة، حيث انخفض سعر زيت عباد الشمس بقيمة 4.59 جنيه ليسجل اليوم 96.19 جنيه للتر،

وتراجع البيض البلدي للكرتونة بقيمة 3.38 جنيه ليصل إلى 131.04 جنيه.

وتراجع سعر زيت الذرة بقيمة 2.03 جنيه ليسجل 117 جنيهًا للتر،

وانخفض سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 1.03 جنيه ليسجل 63.88 جنيه للكيلو،

وتراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 0.91 جنيه ليصل إلى 63.53 جنيه.

وشهدت أسعار المكرونة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 6.32 جنيه لتسجل 22.42 جنيه،

وتراجعت المكرونة المعبأة بقيمة 0.18 جنيه لتصل إلى 28.56 جنيه للكيلو، وانخفضت المكرونة السائبة بقيمة 0.19 جنيه لتسجل 26.77 جنيه للكيلو.

وتراجعت أسعار العدس، حيث انخفض العدس الصحيح بقيمة 6.14 جنيه ليسجل 63.08 جنيه للكيلو،

وسجل نوع آخر من العدس الصحيح تراجعًا بقيمة 0.39 جنيه ليصل إلى 68.83 جنيه.

وفي سوق البيض، تراجع سعر البيضة البيضاء بقيمة 0.25 جنيه لتسجل 4.64 جنيه،

وانخفضت البيضة الحمراء بقيمة 0.18 جنيه لتصل إلى 4.9 جنيه،

وتراجعت البيضة البلدي بقيمة 0.31 جنيه لتسجل 5.26 جنيه.

ارتفاع أسعار بعض السلع

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية اليوم، حيث زاد سعر كرتونة البيض بقيمة 2.77 جنيه ليسجل 123.2 جنيه،

وارتفع سعر الشاي بقيمة 2.21 جنيه ليصل إلى 245.95 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 0.49 جنيه ليسجل 68.35 جنيه،

وزاد سعر السكر المعبأ بقيمة 0.4 جنيه ليصل إلى 36.07 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر الدقيق المعبأ بقيمة 0.25 جنيه ليسجل 27.14 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الأرز المعبأ نسبيًا، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا للغاية بقيمة 0.01 جنيه ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 34.85 جنيه اليوم.

وسجل شاى العروسة 40 جرام ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 0.06 جنيه ليصل إلى 11.04 جنيه للعبوة، بينما تراجع شاى ليبتون 40 جرام بقيمة 0.02 جنيه ليسجل 12.81 جنيه للعبوة.