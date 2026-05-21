انخفاض أسعار السلع بالأسواق.. المكرونة تتراجع 12 جنيهًا للكيلو والشاي يقفز 13 جنيهًا

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 21 مايو 2026، حالة من التباين الملحوظ بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدرت المكرونة المعبأة 400 جرام قائمة التراجعات بعد انخفاضها بأكثر من 6 جنيهات، فيما سجل العدس الأصفر وزيت عباد الشمس وشاي ليبتون تراجعات متفاوتة.

في المقابل، قفز سعر الشاي بقيمة تجاوزت 13 جنيهًا دفعة واحدة، كما ارتفعت أسعار الفول والدقيق والسكر وزيت الذرة، إلى جانب زيادة أسعار البيض بأنواعه المختلفة، وسط استمرار تحركات الأسعار داخل الأسواق المحلية.

ووفقاً لآخر تحديث جاءت أسعار السلع اليوم كالتالي:

السلع التي سجلت انخفاضًا اليوم

تراجع سعر المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 6.56 جنيه ليسجل اليوم 21.26 جنيه بدلًا من 27.82 جنيه.

وانخفض سعر العدس المعبأ الصحيح بقيمة 4.08 جنيه ليصل إلى 63.36 جنيه اليوم.

كما تراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بقيمة 0.28 جنيه ليسجل 67.16 جنيه.

وانخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 1.67 جنيه ليسجل اليوم 65.55 جنيه.

أيضاً تراجع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.36 جنيه ليسجل اليوم 96.35 جنيه للتر.

وانخفض سعر شاي ليبتون 40 جرام بقيمة 0.04 جنيه ليسجل 13.12 جنيه للعبوة.

السلع التي سجلت ارتفاعًا اليوم

ارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 1.62 جنيه ليسجل اليوم 117.43 جنيه للتر.

زاد سعر زيت عباد الشمس بقيمة 0.16 جنيه ليصل إلى 97.87 جنيه للتر.

الحبوب والبقوليات

ارتفع سعر الفول المعبأ بقيمة 3.17 جنيه ليسجل اليوم 64.81 جنيه للكيلو.

زاد سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 3.43 جنيه ليسجل 64.44 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بقيمة 2.32 جنيه ليصل إلى 28.35 جنيه للكيلو.

زاد سعر الأرز المعبأ بقيمة 0.21 جنيه ليسجل اليوم 34.78 جنيه للكيلو.

السكر والمكرونة

ارتفع سعر السكر المعبأ بقيمة 2.23 جنيه ليسجل 37.52 جنيه للكيلو.

زاد سعر المكرونة المعبأة بقيمة 1.54 جنيه ليسجل 29.36 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر المكرونة السائبة بقيمة 0.86 جنيه ليسجل 27 جنيهًا للكيلو.

الشاي

قفز سعر الشاي بقيمة 13.73 جنيه ليسجل اليوم 255.91 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر شاي العروسة 40 جرام بقيمة 0.18 جنيه ليسجل 11.38 جنيه للعبوة.

البيض