اقتصاد

13 جنيه انخفاض كبير في سعر كرتونة البيض والزيوت تواصل الارتفاع.. أسعار السلع اليوم

قائمة بأسعار السلع اليوم السبت
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم السبت 16 مايو 2026 حالة من التباين الملحوظ بين التراجع والارتفاع حيث تصدرت البقوليات والبيض قائمة الأصناف الأكثر انخفاضًا بعدما فقدت بعض المنتجات أكثر من 10 جنيهات دفعة واحدة بينما واصلت الزيوت رحلة الصعود مدفوعة بارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالميًا لتسجل زيادات قوية في زيت عباد الشمس وزيت الذرة.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

وجاءت تراجعات البيض والبقوليات والدقيق والمكرونة لتمنح الأسواق حالة من الهدوء النسبي داخل عدد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل يومي.

وبحسب آخر تحديثات أسعار السلع اليوم جاءت قائمة السلع الأكثر تراجعًا وارتفاعًا كالتالي:

أولًا السلع التي سجلت أكبر تراجع اليوم

شهدت أسعار البيض التراجع الأكبر داخل الأسواق اليوم حيث انخفض سعر كرتونة البيض بقيمة 13.69 جنيه ليسجل متوسط السعر 117.5 جنيه مقارنة بمستويات أعلى سجلتها الأسواق خلال الأشهر الماضية.

البقوليات

كما تراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 5.8 جنيه ليسجل 55 جنيهًا للكيلو بينما انخفض سعر الفول المجروش بقيمة 8.44 جنيه ليسجل 54.5 جنيه للكيلو.

وسجل العدس المعبأ الصحيح تراجعًا قويًا بقيمة 12.53 جنيه ليصل إلى 53.33 جنيه للكيلو بعدما كان من السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.

كما تراجع سعر الدقيق المعبأ بقيمة 3.01 جنيه ليسجل 24.33 جنيه للكيلو.

وتراجعت أسعار المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 3.64 جنيه لتسجل 24.67 جنيه بينما انخفضت المكرونة السائبة بقيمة 2.47 جنيه لتصل إلى 23.67 جنيه للكيلو.

البقوليات

وفي قطاع البيض أيضًا تراجع سعر البيضة البيضاء بقيمة 0.72 جنيه لتسجل 3.83 جنيه للبيضة الواحدة كما تراجع سعر البيضة الحمراء بقيمة 0.81 جنيه ليسجل 4 جنيهات وتراجع سعر البيضة البلدي بقيمة 0.73 جنيه ليسجل 4.32 جنيه، كما انخفض سعر السكر المعبأ بقيمة 0.65 جنيه ليسجل متوسط السعر 35.35 جنيه للكيلو.

وسجل الشاي تراجعًا محدودًا حيث انخفض سعر كيلو الشاي بقيمة 1.81 جنيه ليسجل 246.67 جنيه بينما تراجع سعر شاي العروسة 40 جرام إلى 10.67 جنيه بانخفاض 0.3 جنيه وسجل شاي ليبتون 40 جرام 12.33 جنيه بتراجع 0.33 جنيه.

ثانيًا السلع التي سجلت ارتفاعًا اليوم

الزيوت والسمن

وعلى الجانب الآخر واصلت أسعار الزيوت ارتفاعها داخل الأسواق اليوم حيث سجل زيت عباد الشمس ارتفاعًا بقيمة 10.13 جنيه ليصل متوسط السعر إلى 104.17 جنيه للتر

كما ارتفع سعر زيت عباد الشمس في بعض الأصناف الأخرى بقيمة 8.29 جنيه ليسجل 102.33 جنيه للتر

وسجل زيت الذرة ارتفاعًا بقيمة 7.64 جنيه ليصل متوسط السعر إلى 121.83 جنيه للتر وهو من أعلى معدلات الزيادة بين السلع الغذائية اليوم.

وسجل البيض البلدي ارتفاعًا محدودًا على مستوى الكرتونة بقيمة 1.3 جنيه ليصل متوسط السعر إلى 130 جنيهًا للكرتونة.

