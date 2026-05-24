اقتصاد

تراجع قوي في أسعار 8 سلع اليوم.. الشاي والمكرونة يسجلان أكبر انخفاض بالأسواق

أسعار السلع في الأسواق اليوم الاحد
أسعار السلع في الأسواق اليوم الاحد
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 24 مايو 2026، تراجعا ملحوظا في عدد من السلع الأساسية داخل الأسواق، حيث انخفضت أسعار 8 سلع متنوعة، تصدرها الشاي الذي سجل أكبر تراجع بقيمة 8.23 جنيه، إلى جانب المكرونة والعدس والسكر والبيض، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى أبرزها زيوت الطعام والبيض البلدي والأرز.

مخزون استراتيجي من السلع

وسجلت أسعار الشاي أكبر انخفاض بين السلع اليوم، بعدما تراجع سعر الكيلو بقيمة 8.23 جنيه ليصل إلى 245.03 جنيه.

كما هبط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 6.2 جنيه ليسجل 22.81 جنيه.

وتراجع سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 6.52 جنيه ليصل إلى 63.52 جنيه للكيلو.

كما انخفض العدس الأصفر المعبأ بقيمة 2.36 جنيه ليسجل 68.1 جنيه.

فيما تراجع العدس الصحيح المعبأ بقيمة 0.65 جنيه ليصل إلى 69.39 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر المكرونة المعبأة بقيمة 0.41 جنيه ليسجل 28.6 جنيه للكيلو، وانخفض سعر الدقيق المعبأ بقيمة 0.93 جنيه ليصل إلى 27.08 جنيه.

وسجل سعر السكر المعبأ تراجعًا بقيمة 0.5 جنيه ليصل إلى 36.13 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر الفول المجروش المعبأ بقيمة 0.53 جنيه ليصل إلى 65.31 جنيه للكيلو.

سيارات البيض

وشهدت أسعار البيض تراجعًا، حيث انخفض سعر كرتونة البيض بقيمة 1.47 جنيه لتصل إلى 120.59 جنيه.

كما تراجعت أسعار شاى العروسة 40 جم بقيمة 0.2 جنيه لتصل إلى 11.01 جنيه للعبوة، فيما انخفض شاى ليبتون 40 جم بقيمة 0.14 جنيه ليسجل 12.84 جنيه.

ارتفاع في الأسعار 

وعلى جانب الارتفاعات، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.7 جنيه ليصل إلى 102.2 جنيه للتر، كما صعد سعر زيت عباد الشمس بقيمة 0.79 جنيه ليسجل 101.29 جنيه للتر، وارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 0.47 جنيه ليصل إلى 120.04 جنيه للتر.

وسجل سعر الأرز المعبأ ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 0.03 جنيه ليصل إلى 34.9 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر الفول المعبأ بقيمة 0.08 جنيه ليسجل 64.41 جنيه.

وارتفع سعر المكرونة السائبة بقيمة 0.2 جنيه ليصل إلى 26.97 جنيه للكيلو.

كما ارتفعت أسعار البيض، حيث صعد سعر البيض البلدي بقيمة 1.81 جنيه لتصل الكرتونة إلى 134.15 جنيه، وارتفع سعر البيض الأبيض بقيمة 0.12 جنيه لتصل البيضة الواحدة إلى 4.89 جنيه، كما زاد سعر البيض الأحمر بقيمة 0.19 جنيه ليسجل 5.09 جنيه للبيضة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي للبيضة الواحدة بقيمة 0.18 جنيه ليصل إلى 5.57 جنيه.

غرام فى الكرنك

