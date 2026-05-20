قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن نهدأ حتى يستعيد الشعب الكوبي حريته مجددا
أيمن عقيل: إجراءات الاحتلال في غزة فاقمت أزمة المياه وانتشار الأمراض
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص من ذوي الإعاقة في الجيزة إلى 17 يونيو
ساحرة وكواليس خاصة .. إطلالات نارية لجورجينا في كان 2026 تشعل السوشيال ميديا |شاهد
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة في المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية بحديقة الميريلاند

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
أ ش أ

أعلنتش مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية، الذي يقام بحديقة الميريلاند بمصر الجديدة، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من المراوح، وتشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، بينما تشارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من التابلت والشاشات واللمبات الليد، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية.

وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات)، إلى جانب مشاركة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس" بمنتجاتها من (الملابس الرياضية، الكرات الرياضية، النجيل الصناعي).

وتأتي مشاركة الوزارة بهذا الحدث في ضوء التنسيق مع مؤسسة حماة وطن، بما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة

وزارة الإنتاج الحربي المنتجات المدنية دعم الصناعات السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

إسبانيا

إسبانيا: ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة عملا وحشيا ينتهك القوانين الدولية

لدكتور حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية

حسام علي صالح: السوشيال ميديا تصنع ضغوطًا وهمية للنجاح

السعودية

وزير الخارجية السعودي: نرحب بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد