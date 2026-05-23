تراجع كبير في أسعار المكرونة والسكر والبيض اليوم بالأسواق وارتفاع العدس والزيوت

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق حالة من التباين الملحوظ ما بين الارتفاع والانخفاض وسط تحركات مستمرة في أسعار السلع الأساسية التي يقبل عليها المواطنون بشكل يومي حيث سجلت بعض المنتجات تراجعات واضحة على رأسها المكرونة والسكر والبيض والشاي فيما ارتفعت أسعار العدس والزيوت والأرز المعبأ.

انخفاض أكثر من 6 جنيهات

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر تراجع اليوم بعدما انخفض سعرها بمقدار 6.36 جنيه ليصل سعر العبوة إلى 23 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 21.66 % مقارنة بأسعارها السابقة.

كما تراجع سعر الشاي بمقدار 3.23 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 252.68 جنيه

وانخفض سعر السكر المعبأ بمقدار 1.17 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 36.35 جنيه

كما تراجع سعر العدس الصحيح بقيمة 1.09 جنيه ليسجل 66.07 جنيه للكيلو

وشهدت أسعار البيض تراجعات متفاوتة حيث انخفض سعر كرتونة البيض بمقدار 2.59 جنيه ليسجل 123.82.

كما انخفض سعر البيضة الحمراء بمقدار 0.24 جنيه لتسجل 4.88 جنيه للبيضة بينما تراجع سعر البيضة البيضاء بمقدار 0.2 جنيه ليسجل 4.76 جنيه

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بمقدار 0.49 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 27.86 جنيه وتراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 0.43 جنيه ليسجل 64.38 جنيه للكيلو

ارتفاع أسعار بعض السلع

وفي المقابل شهدت بعض السلع ارتفاعات ملحوظة وعلى رأسها العدس الأصفر المعبأ الذي ارتفع بمقدار 4.09 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 69.64 جنيه

كما ارتفع سعر العدس الصحيح بمقدار 2.97 جنيه ليسجل الكيلو 70.13 جنيه

بينما صعد سعر زيت الذرة بمقدار 1.78 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 119.21 جنيه

وارتفع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.65 جنيه ليسجل 99.52 جنيه للتر

كما سجل الفول المجروش زيادة بمقدار 1.47 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 65.91 جنيه

وسجل الأرز المعبأ ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.1 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.88 جنيه

وجاءت أسعار السلع الغذائية اليوم كالتالي

الأرز المعبأ 34.88 جنيه للكيلو

الفول المعبأ 64.38 جنيه للكيلو

الدقيق المعبأ 27.86 جنيه للكيلو

السكر المعبأ 36.35 جنيه للكيلو

المكرونة المعبأة 28.94 جنيه للكيلو

المكرونة المعبأة 400 جرام 23 جنيها

العدس الأصفر المعبأ 69.64 جنيه للكيلو

العدس الصحيح 70.13 جنيه للكيلو

زيت عباد الشمس 99.52 جنيه للتر

زيت الذرة 119.21 جنيه للتر

كرتونة البيض 123.82 جنيه

البيض البلدي 134.59 جنيه للكرتونة

الشاي 252.68 جنيه للكيلو