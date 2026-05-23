قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع كبير في أسعار المكرونة والسكر والبيض اليوم بالأسواق وارتفاع العدس والزيوت

أسعار السلع اليوم في الأسواق
أسعار السلع اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق حالة من التباين الملحوظ ما بين الارتفاع والانخفاض وسط تحركات مستمرة في أسعار السلع الأساسية التي يقبل عليها المواطنون بشكل يومي حيث سجلت بعض المنتجات تراجعات واضحة على رأسها المكرونة والسكر والبيض والشاي فيما ارتفعت أسعار العدس والزيوت والأرز المعبأ.

انخفاض أكثر من 6 جنيهات 

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر تراجع اليوم بعدما انخفض سعرها بمقدار 6.36 جنيه ليصل سعر العبوة إلى 23 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 21.66 % مقارنة بأسعارها السابقة.

السلع الأساسية

كما تراجع سعر الشاي بمقدار 3.23 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 252.68 جنيه 

وانخفض سعر السكر المعبأ بمقدار 1.17 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 36.35 جنيه 

كما تراجع سعر العدس الصحيح بقيمة 1.09 جنيه ليسجل 66.07 جنيه للكيلو

طهي البيض

وشهدت أسعار البيض تراجعات متفاوتة حيث انخفض سعر كرتونة البيض بمقدار 2.59 جنيه ليسجل 123.82.

كما انخفض سعر البيضة الحمراء بمقدار 0.24 جنيه لتسجل 4.88 جنيه للبيضة بينما تراجع سعر البيضة البيضاء بمقدار 0.2 جنيه ليسجل 4.76 جنيه

الفول والبقوليات

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بمقدار 0.49 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 27.86 جنيه وتراجع سعر الفول المعبأ بقيمة 0.43 جنيه ليسجل 64.38 جنيه للكيلو

ارتفاع أسعار بعض السلع

وفي المقابل شهدت بعض السلع ارتفاعات ملحوظة وعلى رأسها العدس الأصفر المعبأ الذي ارتفع بمقدار 4.09 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 69.64 جنيه

كما ارتفع سعر العدس الصحيح بمقدار 2.97 جنيه ليسجل الكيلو 70.13 جنيه 

بينما صعد سعر زيت الذرة بمقدار 1.78 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 119.21 جنيه

وارتفع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.65 جنيه ليسجل 99.52 جنيه للتر 

البقوليات

كما سجل الفول المجروش زيادة بمقدار 1.47 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 65.91 جنيه

وسجل الأرز المعبأ ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.1 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.88 جنيه

وجاءت أسعار السلع الغذائية اليوم كالتالي

الأرز المعبأ 34.88 جنيه للكيلو
الفول المعبأ 64.38 جنيه للكيلو
الدقيق المعبأ 27.86 جنيه للكيلو
السكر المعبأ 36.35 جنيه للكيلو
المكرونة المعبأة 28.94 جنيه للكيلو
المكرونة المعبأة 400 جرام 23 جنيها
العدس الأصفر المعبأ 69.64 جنيه للكيلو
العدس الصحيح 70.13 جنيه للكيلو
زيت عباد الشمس 99.52 جنيه للتر
زيت الذرة 119.21 جنيه للتر
كرتونة البيض 123.82 جنيه
البيض البلدي 134.59 جنيه للكرتونة
الشاي 252.68 جنيه للكيلو

سعر عبوة الشاي اليوم سعر المكرونة اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كيلو السكر اليوم أسعار السلع اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

ترشيحاتنا

قافلة دعوية مشتركة من الأوقاف والأزهر الشريف لمحافظة القاهرة

لها 4 أهداف.. تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة القاهرة

الدكتور عصام رمضان

جامعة الأزهر تهنئ عصام رمضان لحصوله على وسام التميز من اتحاد مؤسسات أفريقيا

الأضحية

أحكام الأضحية والسن الشرعي لكل نوع منها.. تعرف عليها

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد