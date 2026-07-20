دونجا ينهي رحلته مع النجمة السعودي.. وعروض خليجية تحدد وجهته المقبلة

أنهى نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الزمالك السابق، مشواره مع نادي النجمة السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي، عقب هبوط الفريق إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.

وبهذا الاتفاق، أصبح دونجا لاعبًا حرًا، ما يمنحه الحق في الانتقال إلى أي نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية دون قيود، وسط اهتمام متزايد بالحصول على خدماته.

وبحسب مصادر مطلعة، تلقى لاعب الوسط عدة عروض خلال الأيام الماضية، يأتي أبرزها من أندية في الدوريين الإماراتي والقطري، حيث يدرس الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن محطته المقبلة.

وكان دونجا قد انتقل إلى صفوف النجمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في أول تجربة احترافية له بالدوري السعودي بعد رحيله عن الزمالك، إلا أن هبوط الفريق دفع الطرفين إلى إنهاء التعاقد قبل نهاية مدته.

ويُفضل اللاعب مواصلة مشواره الاحترافي في أحد الدوريات الخليجية، رغم بقاء احتمال العودة إلى الدوري المصري قائمًا، حال وصول عرض يتناسب مع طموحاته خلال الفترة المقبلة.