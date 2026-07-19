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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استخدام طفاية الحريق بطريقة خاطئة قد يضاعف الخطر.. اعرف الخطوات الصحيحة

طفاية الحريق
طفاية الحريق
رحمة سمير

أكد المهندس إبراهيم مشندي، مدرس الكهرباء بكلية الهندسة، أهمية معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق، مشيرًا إلى أن التعامل الخاطئ معها قد يؤدي إلى فشل السيطرة على الحريق أو تعريض الشخص للخطر، خاصة مع اختلاف أنواع الطفايات واستخدامات كل منها.

قاعدة "انزع.. حدد.. اضغط.. امسح"

وأوضح مشندي، خلال لقائه ببرنامج «صباحك مصري»، أن استخدام الطفاية يعتمد على أربع خطوات أساسية هي: انزع، حدد، اضغط، امسح، موضحًا أن البداية تكون بإزالة وسائل الأمان، ثم تحديد مصدر الحريق، والضغط على مقبض الطفاية، ثم توجيه المادة المطفئة بحركة مسح عند قاعدة الحريق حتى ينطفئ بالكامل.

وجّه الطفاية إلى قاعدة الحريق

وشدد على ضرورة توجيه مادة الإطفاء إلى أساس الحريق وليس إلى اللهب من الأعلى، مؤكدًا أن السيطرة على مصدر الاشتعال هي الطريقة الأكثر فاعلية لإخماد النيران.

انتبه لاتجاه الرياح

وأشار إلى أن من الضروري أن يقف الشخص بحيث يكون ظهره في اتجاه حركة الهواء أثناء استخدام الطفاية، لتجنب تعرضه للحرارة أو عودة اللهب والدخان نحوه.

لكل حريق طفاية مناسبة

وأوضح أن لكل نوع من الحرائق طفاية مخصصة، حيث تستخدم طفاية المياه لحرائق الأخشاب والورق، بينما تستخدم طفاية ثاني أكسيد الكربون للحرائق الكهربائية، فيما تعد طفايات الرغوة مناسبة للمواد البترولية ويمكن استخدامها في نطاق أوسع.

معرفة النوع الصحيح تنقذ الأرواح

وأكد أن التعرف على أنواع الطفايات ودلالات ألوانها يعد أمرًا ضروريًا، مشددًا على أن اختيار الطفاية المناسبة واستخدامها بالطريقة الصحيحة قد يكون عاملًا حاسمًا في السيطرة على الحريق وحماية الأرواح والممتلكات.

https://web.facebook.com/reel/2521623568287038 

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