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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية

الاعتداءات في نابلس
الاعتداءات في نابلس
أ ش أ

واصل مستوطنون، اليوم الأحد، هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية، ما أسفر عن إحراق مساجد ومنازل، والاعتداء على المواطنين، وتخريب ممتلكات، وسرقة رؤوس من الأغنام.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه في نابلس أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة "الظهرة" في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

و أشارت إلى أن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الظهرة على أطراف بيتا، واعتدوا على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين برضوض.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مسكني مواطنين في واد الرخيم جنوب بلدة يطا، وسرقوا ثلاث رؤوس من الماشية من داخل حظيرتهما، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ،كما حاول مستوطنون مسلحون، بحماية جنود الاحتلال، سرقة أغنام في منطقة واد اجحيش ببلدة السموع جنوب الخليل، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، وأجبروهم على مغادرة المكان.

وكان مستوطنون قد اعتدوا أمس على شاب، أثناء وجوده على طريق جنين–نابلس قرب مدخل بلدة برقة شمالاً، ما أدى إلى إصابته بجروح في اليد.

كما أحرق المستوطنون منزل مواطن فلسطيني مساء أمس جنوب قرية تل جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، علماً أن المنزل مأهول، وكان قد تعرض لاعتداء سابق قبل عدة أشهر.

و من جهتها.. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن قوات الاحتلال والمستوطنون نفذت 11074 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس تصاعداً كبيراً في وتيرة الاعتداءات وأشكالها وطبيعتها، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومختلف أماكن الوجود الفلسطيني.

وبلغت اعتداءات المستوطنين 3488 اعتداءً، شملت مهاجمة القرى الفلسطينية، والاعتداء على المواطنين، وإحراق المنازل، وإطلاق النار، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية، مما أسفر عن استشهاد 17 مواطناً.. وسُجلت أعلى معدلات الاعتداءات في نابلس بـ900 اعتداء، تلتها الخليل بـ840، ثم رام الله والبيرة بـ780 اعتداء.

الضفة الغربية إحراق مساجد نابلس

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