محافظو الجمهورية ورؤساء الجامعات يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

بعث محافظو الجمهورية ورؤساء الجامعات برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

ففي الشرقية بعث المحافظ المهندس حازم الأشموني برقية تهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية أسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليدا لانتصارات القوات المسلحة والإرادة المصرية.. وبهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة التي نستلهم منها القيم الأصيلة والمبادئ الرفيعة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، ونعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولي أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم..

دمتم لنا سيادة الرئيس وللعالم من حولنا مدافعا عن الحق محققا لمصر نقلة حضارية وطفرة فريدة بين دول العالم أجمع والمضي قدما نحو تحقيق الإنجازات وتوفير حياه أفضل للمصريين".

كما بعث المحافظ برقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

من جانبه، هنأ رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، الرئيس السيسي، بذكرى حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 .

وقال عكاوي- في برقية التهنئة للرئيس السيسي - "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أسرة جامعة قنا، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة؛ تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، وتجسيدا لإرادة الشعب المصري العظيم ورجال قواته المسلحة البواسل في ترسيخ دعائم السيادة الوطنية، وبناء مجتمع الكفاية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأضاف: "وإذ ننتهز هذه المناسبة الوطنية المجيدة يا سيادة الرئيس، فإن أسرة جامعة قنا تؤكد تجديد العهد والدعم لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العاطرة على سيادتكم بتمام الصحة والعافية ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالمزيد من المجد والرفعة والازدهار".

كذلك أرسل رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء في نص البرقية "يسعدني وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة ، داعيا المولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق مزيد من الانجازات لمصرنا الغالية.