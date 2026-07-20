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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير المصري لدى جوبا يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري لدى جوبا يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري لدى جوبا يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
أ ش أ

قام السفير حازم ممدوح فوزي سفير مصر لدى جنوب السودان، و جيمس ماويتش ماكواش وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني ، بافتتاح محطة سومبا SOMBA للمياه الجوفية بمنطقة لوري بايام بولاية وسط الاستوائية المهداة من مصر لشعب جنوب السودان.
وخلال الحفل الذي شارك به سلطان لام تونجوار وكيل وزارة الموارد المائية والري الجنوب سوداني، وأعضاء السفارة المصرية وطاقم بعثة الري المصرية، وعدد من أهالي المنطقة. أعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره للدعم المصري المتواصل لقطاع المياه في جنوب السودان مقدماً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون الثنائي الذي أسفر عن استكمال تنفيذ عدد من محطات استخراج المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الدولة.
من جانبه، أكد السفير الحرص علي تحقيق الاستقرار والتنمية لشعب جنوب السودان مشيرًا إلى أن مشروعات محطات المياه الجوفية التي تم الانتهاء منها مؤخراً تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الجنوب سودانية لخدمة مصالح الشعبين.
كما قدم وزير الموارد المائية والري الشكر للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على التعاون المثمر في هذا المجال، معرباً عن تطلعه لمواصله التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة.

السفير حازم ممدوح فوزي سفير مصر لدى جنوب السودان جيمس ماويتش ماكواش وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني محطة سومبا SOMBA للمياه الجوفية منطقة لوري بايام بولاية وسط الاستوائية المهداة

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