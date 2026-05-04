مسؤول أمريكي ينفي تعرض سفينة لهجوم إيراني في مضيق هرمز

أفاد الإعلامي أحمد موسى بأن مسؤول أمريكي كبير نفي صحة ما تم تداوله من مزاعم إيرانية بشأن استهداف سفينة أمريكية بصواريخ إيرانية في منطقة هرمز.

وأوضح موسي عبر حسابه على منصة “إكس” موسى أن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا أكد عدم صحة هذه الادعاءات، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي إصابات أو هجمات على سفن أمريكية في المنطقة.

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي شدد كذلك على أن أي محاولة لتهديد أو تعطيل حركة الملاحة في المضيق سيتم التعامل معها بشكل مباشر وحاسم، مع استهداف أي صواريخ أو زوارق قد تعترض السفن المارة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد سلسلة تحذيرات أطلقتها إيران مؤخرا شددت فيها على أن أي عبور لمضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي مُسبق سيواجه برد عسكري "حازم ومباشر" من قِبل القوات المسلحة.