مفتي الجمهورية: الصيام مدرسة للصبر.. والنوم طوال النهار يُفقد الصائم أجره

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الصيام في رمضان ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة روحية وتربوية تهدف إلى تهذيب النفس وغرس فضيلة الصبر.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن النوم طوال النهار يُفقد الصائم فرصًا مهمة للعبادة، مثل أداء صلاة الجماعة، والمداومة على الذكر، والاجتهاد في الطاعات، مؤكدًا أن النصوص الشرعية تميز بين الصائم المجتهد والمثابر، وبين من يلجأ للراحة والهروب من مشقة الصوم بالنوم.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن درجات الصائمين تختلف، مبينًا أن من يقضي نهار رمضان في النوم دون ممارسة العبادات يدخل ضمن ما يُسمى بـ"صوم العوام"، وهو أدنى مرتبة من حيث الأجر والثواب.

كما أكد على أهمية نظافة الفم أثناء الصيام، مشيرًا إلى أن استخدام السواك مستحب في كل الأوقات، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، مشددًا على ضرورة الحرص من ابتلاع أي بقايا من السواك أو معجون الأسنان أثناء الصوم.