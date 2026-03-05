مفتي الجمهورية: من نام عن الصلاة عليه قضاؤها فور التذكر والنوم لا يبطل الصيام

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الشخص الذي يغلبه التعب بعد العمل وينام قبل المغرب، يجب عليه أداء الصلوات التي فاتته من الفجر والظهر والعصر مباشرة بعد استيقاظه، مشيراً إلى أن هذا ما جاء في القرآن الكريم: "أقم الصلاة لذكري"

وقال عياد، خلال لقائه ببرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن النوم طوال النهار في رمضان لا يفطر الصائم، لكنه يحرم من الكثير من فوائد الصيام الروحية والتربوية، مثل اكتساب الصبر والمداومة على صلاة الجماعة والذكر.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن درجات الصيام متعددة، وأدناها ما يُعرف بـ"صوم العوام"، الذي يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب فقط دون اجتهاد في الطاعات.