أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان.. نصائح المفتي لاغتنام ليلة القدر

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن أهم الأعمال التي يجب على المسلمين التركيز عليها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة اليقظة والاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام المباركة.

العشر الأواخر

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد أن ليلة القدر تأتي في هذه العشر الأواخر، مشيرًا إلى فضلها العظيم كما ورد في القرآن الكريم:

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ».

وأضاف مفتي الجمهورية أن النبي محمد ﷺ كان يحرص في هذه الأيام على كثرة الطاعات والعبادات، بما في ذلك الاعتكاف في المسجد، لما لهذه الفترة من منزلة عظيمة في الإسلام.

نفحات الشهر الكريم

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن شهر رمضان يمر بمراحل روحية متدرجة؛ فبدايته رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذه الأيام الأخيرة بالعبادة والتقرب إلى الله والاستفادة من نفحات الشهر الكريم.