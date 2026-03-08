ترقبوا ليلة القدر.. متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 ؟

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، يبحث الجميع عن موعد بداية العشر الأواخر من رمضان 2026 والتي لها فضل عظيم، خاصة وانها تتضمن موعد ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء .

وتعد ليلة القدر من أعظم ليالى العام، حيث قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ما يجعلها فرصة عظيمة للمسلمين للإكثار من الطاعات والعبادات.

ليلة 21 رمضان 2026



قالت دار الإفتاء المصرية، إن أول ليلة فى العشر الأواخر تبدأ ليلة 21 من رمضان مع مغرب يوم الثلاثاء 10-3-2026 وتستمر حتى فجر يوم الأربعاء 11-3-2026، ليلة من الليالي الوترية المباركة.

وأضافت دار الإفتاء موضحة: أنه يجب علينا أن نغتنم الفرصة بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فلعلها تكون ليلة القدر.

‎جدول الليالى الوترية رمضان 2026



‎وفق الحسابات الفلكية المعلنة، تأتى الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 2026 فى المواعيد التالية:



‎الليلة الوترية الأولى – ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب الثلاثاء 10 مارس 2026 وحتى فجر الأربعاء 11 مارس 2026.



‎الليلة الوترية الثانية – ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 12 مارس 2026 وحتى فجر الجمعة 13 مارس 2026.



‎الليلة الوترية الثالثة – ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب السبت 14 مارس 2026 وحتى فجر الأحد 15 مارس 2026.



‎الليلة الوترية الرابعة – ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 16 مارس 2026 وحتى فجر الثلاثاء 17 مارس 2026.



‎الليلة الوترية الخامسة – ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 18 مارس 2026 وحتى فجر الخميس 19 مارس 2026.

‎دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2026



‎- «اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني».

‎- «اللهم يا جامع الناس في يوم لاريب فيه اجمع على أمنياتي وحقق لي رغباتي وامنح السلام لحياتي».

‎- «اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، واجعلنا فيها من المغفورين، واجعلنا فيها من عتقاء النار».

‎- «اللهم إنا نسألك عن فضل ليلة القدر وما فيها من خيرٍ وبركة، ونعوذ بك من شرها وما فيها من شرور».

‎- «اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عُرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين».

‎- «اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين».

‎- «اللهم في طهر قلبي بضياء أنواره وأعني على أتباع آثاره بنورك يا نور قلوب العارفين في شهر رمضان، واجعله رمضان الخير والبركة».

‎- «اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال»

فضل العشر الأواخر من رمضان

من فضائل العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر، التي خصها الله تعالى بخصائص، منها:

1– أنزل الله تعالى القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان، «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (القدر: 1).

2– ووصف الله تعالى ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (القدر: 3).

3– ووصف الله تعالى ليلة القدر بأنها مباركة في قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» (الدخان: 3).

4– وأنه في ليلة القدر تنزل فيها الملائكة والروح، أي: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، والروح هو جبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه.

5– ليلة القدر هي ليلة سلام، أي: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو أذًى، وفيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل.

6– وفي ليلة القدر «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» (الدخان: 4) أي: يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السَّنَةِ، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها.

7– الله تعالى يغفر لمن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.