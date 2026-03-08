قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
الطقس غدا.. أجواء مائلة للدفء نهارا وتحذيرات من أمواج البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ترقبوا ليلة القدر.. متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 ؟

العشرة الاواخر من رمضان 2026
العشرة الاواخر من رمضان 2026
رشا عوني

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، يبحث الجميع عن موعد بداية العشر الأواخر من رمضان 2026 والتي لها فضل عظيم، خاصة وانها تتضمن موعد ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء .

وتعد ليلة القدر من أعظم ليالى العام، حيث قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ما يجعلها فرصة عظيمة للمسلمين للإكثار من الطاعات والعبادات.

الأيام الفردية في العشر الأواخر من رمضان 2026.. أفضل الأعمال فيها لتحري ليلة القدر - تليجراف مصر

ليلة 21 رمضان 2026


قالت دار الإفتاء المصرية، إن أول ليلة فى العشر الأواخر تبدأ ليلة 21 من رمضان مع مغرب يوم الثلاثاء 10-3-2026 وتستمر حتى فجر يوم الأربعاء 11-3-2026، ليلة من الليالي الوترية المباركة. 

وأضافت دار الإفتاء موضحة: أنه يجب علينا أن نغتنم الفرصة بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فلعلها تكون ليلة القدر.

‎جدول الليالى الوترية رمضان 2026 


‎وفق الحسابات الفلكية المعلنة، تأتى الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 2026 فى المواعيد التالية:


‎الليلة الوترية الأولى – ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب الثلاثاء 10 مارس 2026 وحتى فجر الأربعاء 11 مارس 2026.


‎الليلة الوترية الثانية – ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 12 مارس 2026 وحتى فجر الجمعة 13 مارس 2026.


‎الليلة الوترية الثالثة – ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب السبت 14 مارس 2026 وحتى فجر الأحد 15 مارس 2026.


‎الليلة الوترية الرابعة – ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 16 مارس 2026 وحتى فجر الثلاثاء 17 مارس 2026.


‎الليلة الوترية الخامسة – ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 18 مارس 2026 وحتى فجر الخميس 19 مارس 2026.

أعمال العشر الأواخر من رمضان 2026.. أفضل العبادات المستحبة - تليجراف مصر

‎دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2026


‎- «اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني».
‎- «اللهم يا جامع الناس في يوم لاريب فيه اجمع على أمنياتي وحقق لي رغباتي وامنح السلام لحياتي».
‎- «اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، واجعلنا فيها من المغفورين، واجعلنا فيها من عتقاء النار».
‎- «اللهم إنا نسألك عن فضل ليلة القدر وما فيها من خيرٍ وبركة، ونعوذ بك من شرها وما فيها من شرور».
‎- «اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عُرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين».
‎- «اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين».
‎- «اللهم في طهر قلبي بضياء أنواره وأعني على أتباع آثاره بنورك يا نور قلوب العارفين في شهر رمضان، واجعله رمضان الخير والبركة».
‎- «اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال»

فضل العشر الأواخر من رمضان

من فضائل العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر، التي خصها الله تعالى بخصائص، منها:

1–  أنزل الله تعالى القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان، «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (القدر: 1).

2– ووصف الله تعالى ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (القدر: 3).

3– ووصف الله تعالى ليلة القدر بأنها مباركة في قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» (الدخان: 3).

4– وأنه في ليلة القدر تنزل فيها الملائكة والروح، أي: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، والروح هو جبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه.

5– ليلة القدر هي ليلة سلام، أي: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو أذًى، وفيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل.

6– وفي ليلة القدر «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» (الدخان: 4) أي: يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السَّنَةِ، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها.

7– الله تعالى يغفر لمن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

العشرة الاواخر من رمضان 2026 ليلة 21 رمضان ليلة القدر موعد ليلة القدر دعاء ليلة القدر الليالي الوترية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يلتقى عددا من رؤساء النقابات الفرعية و ممثلى الأحزاب السياسية وكيانات شبابية ورياضية وتعليمية ومجتمع مدني

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يشارك في حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام والمسنين بالمؤسسات الاجتماعية

جانب من الحملة

ضبط 6 أطنان لحوم مجهولة المصدر فى حملة بالقليوبية

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد