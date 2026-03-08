النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟

النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026 لمعرفة متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان، التى فيها ليلة خير من ألف شهر “ليلة القدر” للاستعداد لها، وفى السطور القادمة سنوضح النهارده كام رمضان في مصر 2026.

النهارده كام رمضان في مصر 2026

يوافق اليوم الأحد الثامن من مارس ٢٠٢٦، والثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجريا.

النهارده كام رمضان في مصر 2026

ووفقا للتقويم الهجري والميلادي، فيوافق اليوم الأحد 8 مارس 2026 ميلاديًا، 18 من شهر رمضان لعام 1447ه هجريًا.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟

تبدأ العشر الأواخر من رمضان من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 20 رمضان، حتى فجر يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 29 رمضان.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026

تبدأ ليلة 21 رمضان : مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 23 رمضان : مساء الخميس 12 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 25 رمضان: مساء السبت 14 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 27 رمضان: مساء الاثنين 16 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 29 رمضان: مساء الأربعاء 18 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

أعمال العشر الأواخر من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.