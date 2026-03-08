العشر الأواخر من رمضان .. متى تبدأ وأهم أعمالها ؟

أصبحت العشر الأواخر من رمضان محل بحث الكثير من المسلمين بعدما أصبحنا اليوم، الأحد 18 رمضان، وأوشكنا على البدء في العشر الأواخر من رمضان.

ويبحث الكثير عن العشر الأواخر من رمضان لعظم شأن هذه الأيام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

العشر الأواخر من رمضان

وأصبح العشر الأواخر من رمضان محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل، فعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان انتبه فرمضان قد أوشك على الانتهاء انتهز فرصة العشر الأواخر من رمضان وتقرب إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي لعلك تصادف ليلة القدر ويتغير حالك لأحسن حال.

ويتساءل الكثيرون: “متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟”، لذا يقدم موقع “صدى البلد” فى هذا التقرير متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان وأهم أعمالها.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟

تبدأ العشر الأواخر من رمضان من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 20 رمضان، حتى فجر يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 29 رمضان.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026

تبدأ ليلة 21 رمضان : مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 23 رمضان : مساء الخميس 12 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 25 رمضان: مساء السبت 14 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 27 رمضان: مساء الاثنين 16 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 29 رمضان: مساء الأربعاء 18 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

أعمال العشر الأواخر من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.