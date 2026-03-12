قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

طريقة سريعة لتحديد موقع آيفون حتى لو كان صامتا.. جربها

شيماء عبد المنعم

فقدان آيفون، سواء داخل المنزل أو المكتب، قد يصبح موقفا محبطا، خاصة إذا كان الهاتف على الوضع الصامت، لحسن الحظ، توفر آبل حلا سريعا وفعالا يمكن إعداده مرة واحدة، ليجعل الهاتف يرن فور الحاجة ويتيح تحديد موقعه بسهولة.

خطوات إنشاء اختصار شخصي لتحديد موقع آيفون

يسهل إعداد هذا الاختصار عملية استعادة الهاتف بسرعة، حتى عند وضعه على الصامت، ويمنح المستخدم راحة البال عبر تشغيل الرنين لتحديد مكان آيفون.

خطوات إعداد اختصار لتفعيل نمط الصامت تلقائيا عبر رسالة محددة

1. افتح تطبيق الاختصارات (Shortcuts) على آيفونك.

2. اذهب إلى تلقائي (Automation) ثم اختر تحكم تلقائي جديد (Create Personal Automation).

خطوات إعداد اختصار لتفعيل نمط الصامت تلقائيا عبر رسالة محددة

3. اختر رسالة (Message) لتحديد رسالة نصية كشرط لتشغيل الاختصار.

4. داخل صفحة خيارات الرسالة، حدد المرسل (أي مرسل Any Sender) أو جهة اتصال موثوقة Specific Contact.

5. بجانب رسالة، اضغط على اختيار (Choose)، وأدخل كلمة أو عبارة فريدة داخل محتوى الرسالة، بحيث لا يعرفها أحد غيرك.

خطوات إعداد اختصار لتفعيل نمط الصامت تلقائيا عبر رسالة محددة

6. فعل خيار تشغيل مباشر (Run Immediately) لتفعيل الاختصار فور استلام الرسالة دون تأكيد.

7. اضغط على التالي (Next) ثم اختر إنشاء اختصار جديد (Add Action).

8. اختر تعيين نمط الصامت (Set Silent Mode).

9. قم بتبديل خيار تشغيل (Turn On) إلى إيقاف (Off).

10. اضغط على تم (Done) لإتمام الإعداد.

خطوات إعداد اختصار لتفعيل نمط الصامت تلقائيا عبر رسالة محددة

بعد إتمام هذه الخطوات، يصبح الإعداد جاهزا للاستخدام، لاختباره، أرسل من جهاز آخر رسالة تحتوي على الرمز أو الكلمة الفريدة التي قمت بتحديدها، وسيتم تشغيل الاختصار تلقائيا، بعد ذلك اتصل على رقم هاتفك وسيبدأ آيفونك بالرنين.

تحديد موقع آيفون فقدان آيفون استعادة آيفون المفقود تحديد مكان آيفون

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
ناي البرغوثي
اشرف زكي
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
