طريقة سريعة لتحديد موقع آيفون حتى لو كان صامتا.. جربها

فقدان آيفون، سواء داخل المنزل أو المكتب، قد يصبح موقفا محبطا، خاصة إذا كان الهاتف على الوضع الصامت، لحسن الحظ، توفر آبل حلا سريعا وفعالا يمكن إعداده مرة واحدة، ليجعل الهاتف يرن فور الحاجة ويتيح تحديد موقعه بسهولة.

خطوات إنشاء اختصار شخصي لتحديد موقع آيفون

يسهل إعداد هذا الاختصار عملية استعادة الهاتف بسرعة، حتى عند وضعه على الصامت، ويمنح المستخدم راحة البال عبر تشغيل الرنين لتحديد مكان آيفون.

خطوات إعداد اختصار لتفعيل نمط الصامت تلقائيا عبر رسالة محددة

1. افتح تطبيق الاختصارات (Shortcuts) على آيفونك.

2. اذهب إلى تلقائي (Automation) ثم اختر تحكم تلقائي جديد (Create Personal Automation).

3. اختر رسالة (Message) لتحديد رسالة نصية كشرط لتشغيل الاختصار.

4. داخل صفحة خيارات الرسالة، حدد المرسل (أي مرسل Any Sender) أو جهة اتصال موثوقة Specific Contact.

5. بجانب رسالة، اضغط على اختيار (Choose)، وأدخل كلمة أو عبارة فريدة داخل محتوى الرسالة، بحيث لا يعرفها أحد غيرك.

6. فعل خيار تشغيل مباشر (Run Immediately) لتفعيل الاختصار فور استلام الرسالة دون تأكيد.

7. اضغط على التالي (Next) ثم اختر إنشاء اختصار جديد (Add Action).

8. اختر تعيين نمط الصامت (Set Silent Mode).

9. قم بتبديل خيار تشغيل (Turn On) إلى إيقاف (Off).

10. اضغط على تم (Done) لإتمام الإعداد.

بعد إتمام هذه الخطوات، يصبح الإعداد جاهزا للاستخدام، لاختباره، أرسل من جهاز آخر رسالة تحتوي على الرمز أو الكلمة الفريدة التي قمت بتحديدها، وسيتم تشغيل الاختصار تلقائيا، بعد ذلك اتصل على رقم هاتفك وسيبدأ آيفونك بالرنين.