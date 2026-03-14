تصميم MacBook Neo الجديد يجعل صيانته أسهل وأرخص من أجهزة ماك الأخرى

كشفت منصة Ars Technica أن جهاز MacBook Neo الجديد من آبل، الموجه للفئة الاقتصادية، جاء بتصميم داخلي أكثر مرونة يجعل صيانته واستبدال مكوناته أسهل وأقل كلفة مقارنة بمعظم حواسيب ماك المحمولة الحالية.

أوضحت المنصة، استنادًا إلى أدلة الصيانة الرسمية من آبل وعمليات تفكيك مبكرة للجهاز، أن استبدال تقريبًا أي جزء داخل Neo يتطلب خطوات وأدوات أقل مما هو الحال في أجهزة مثل MacBook Air بشريحة M5، وهو ما يشمل البطارية ولوحة المفاتيح والمنافذ ومكونات أخرى.

بطارية بدون لاصق ولوحة من الداخل تعتمد على المسامير فقط

أوضحت Ars Technica وتقارير داعمة أن MacBook Neo يتخلى عن الاستخدام المكثف للمواد اللاصقة التي كانت تعقّد عملية استبدال البطارية في أجيال سابقة من الماك، ويعتمد بدلًا من ذلك على تثبيت البطارية بمسامير فقط.

أشارت تقارير تفكيك منشورة على مواقع مثل Gigazine وNotebookcheck إلى أن فك الجزء السفلي من الجهاز يتم بفك ثمانية مسامير فقط، لتظهر لوحة داخلية مقسمة إلى وحدات، يمكن بعدها إزالة البطارية عبر فك مجموعة من المسامير وفصل كابلات بسيطة دون الحاجة إلى تسخين أو إذابة لاصق كما كان يحدث في بعض موديلات ماك السابقة.

أكدت هذه التقارير أن غياب اللاصق عن البطارية يقلل خطر تلفها أثناء الإزالة ويجعل عملية استبدالها أكثر أمانًا في مراكز الصيانة، إلى جانب تقليل الوقت والمهارة المطلوبة لإجراء الصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال المتعلقة بالطاقة.​

منافذ ومكبرات صوت قابلة للاستبدال كوحدات مستقلة

أشارت Ars Technica إلى أن التصميم الداخلي لـ MacBook Neo يلفت الانتباه كذلك في طريقة التعامل مع المنافذ ومكوّنات الصوت.

أوضحت مناقشات على منصات تقنية مثل Hacker News أن منفذي USB‑C، ومنفذ السماعات 3.5 مم، ومكبرات الصوت الجانبية صُممت كوحدات مستقلة قابلة للفك والاستبدال بسهولة عند تعرضها للتلف، دون الحاجة إلى تغيير لوحة منطقية كاملة أو أجزاء كبيرة من الهيكل.

أكدت تقارير التفكيك أن هذا التوجه يمثل تغييرًا ملموسًا عن بعض موديلات ماك السابقة التي كانت تعتمد على لحام جزء من هذه المكونات مباشرة في اللوحة، ما كان يرفع تكلفة الإصلاح إذا تعرض أحد المنافذ أو مكبرات الصوت لعطل متكرر، خاصة في أجهزة الاستخدام الكثيف مثل أجهزة الشركات والمدارس.

لوحة مفاتيح يمكن استبدالها منفردة لأول مرة في ماك حديث

أوضحت Ars Technica، نقلًا عن دليل الصيانة الرسمي الذي نشرته آبل، أن MacBook Neo يتيح للمرة الأولى منذ سنوات إمكانية استبدال لوحة المفاتيح كقطعة منفصلة، بدل استبدال "الهيكل العلوي بالكامل" (Top Case) كما هو الحال في أحدث موديلات MacBook Air وMacBook Pro.

أشارت تقارير MacRumors إلى أن آبل توفر للجهاز قطع غيار منفصلة باسم "Keyboard" و"Keyboard with Touch ID" إلى جانب "Top Case"، وتوضح في الدليل خطوات استبدال لوحة المفاتيح وحدها رغم احتياج العملية لفك أكثر من 40 مسمارًا.

أكدت هذه التغييرات أن استبدال لوحة المفاتيح في Neo، رغم كونه ما زال يتطلب تفكيكًا واسعًا، أصبح أقل تكلفة وتعقيدًا من استبدال الهيكل العلوي بالكامل كما يحدث في كثير من أجهزة ماك الأخرى، وهو ما يعتبر نقطة إيجابية لمراكز الصيانة والجهات التي تمتلك أعدادًا كبيرة من الأجهزة مثل الجامعات والشركات.

تفكيك كامل في أقل من 10 دقائق

أشارت Ars Technica إلى أن فيديو تفكيك مبكر نُشر عبر قناة Tech Re‑Nu على يوتيوب أظهر إمكانية تفكيك MacBook Neo بالكامل تقريبًا في زمن قصير للغاية مقارنة بأجهزة ماك السابقة.

أوضح تقرير Gigazine أن عملية التفكيك، من إزالة الغطاء السفلي وفصل البطارية إلى إخراج اللوحة المنطقية ومكونات الصوت والشاشة، استغرقت نحو ست دقائق فقط في التجربة المصورة، مع الاعتماد على مسامير فقط وعدم وجود شرائط لاصقة أو أشرطة سحب لاصقة في معظم المواضع.

أكدت Ars Technica أن هذه الدرجة من القابلية للصيانة تأتي متسقة مع موقع MacBook Neo في تشكيلة آبل، إذ يستهدف الجهاز شريحة الحواسيب المحمولة تحت 1000 دولار كمنافس لأجهزة ويندوز المتوسطة وأجهزة كروم بوك، وهو ما يجعله مناسبًا أكثر لقطاعات التعليم والشركات التي تولي أهمية خاصة لقابلية الإصلاح وتكلفة الصيانة على المدى الطويل.